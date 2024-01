Mejor película American Fiction Anatomía de una caída Barbie The holdovers Los asesinos de la luna Maestro Oppenheimer Past Lives Poor Things The zone of interest

Actor principal

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - The Holdovers

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

Actor de reparto

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Los asesinos de la luna

Robert Downey JR. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Poor Things

Actriz principal

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Los asesinos de la luna

Sandra Hüller - Anatomía de una caída

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone- Poor Things

Actriz de reparto

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle BrookS - The Color Purple

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da’vine Joy Randolph - The Holdovers

Película animada

El chico y la garza - Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki

Elemental - Peter Sohn and Denise Ream

Nimona - Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan and Julie Zackary

Robot Dreams - Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé and Sandra Tapia Díaz

Spider-man: across the spider-verse - Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller and Amy Pascal

Cinematografía

El Conde - Edward Lachman

Los asesinos de la Luna - Rodrigo Prieto

Maestro - Matthew Libatique

Oppenheimer Hoyte van Hoytema

Poor Things - Robbie Ryan

Diseño de vestuario

Barbie - Jacqueline Durran

Los asesinos de la luna - Jacqueline West

Napoleon - Janty Yates and Dave Crossman

Oppenheimer - Ellen Mirojnick

Poor Things - Holly Waddington

Mejor director

Anatomy of a fall - Justine Triet

Los asesinos de la luna - Martin Scorsese

Oppenheimer - Christopher Nolan

Poor Things - Yorgos Lanthimos

The zone of interest - Jonathan Glazer

Mejor película internacional

IO Capitano - Italia

Perfect Days - Japón

La sociedad de la nieve - España

The teachers’ lounge - Alemania

The zone of interest - Reino Unido

Mejor maquillaje

Golda - Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby and Ashra Kelly-Blue

Maestro - Kazu Hiro, Kay Georgiou and Lori McCoy-Bell

Oppenheimer - Luisa Abel

Poor Things - Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston

La sociedad de la nieve - Ana López-Puigcerver, David Martí and Montse Ribé

Mejor documental

Bobi Wine: The People’s President

La memoria infinita

Las cuatro hijas

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol