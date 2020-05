Así se dice “distanciamiento social” en otros países

La doctora en Antropología Carolina Tamayo Rojas, profesora de Estudios de Género y Teoría Queer en la Universidad Alice Salomon de Berlín, explica que el “lenguaje crea realidad porque testifica de hechos históricos, da visibilidad o excluye ciertos actores”. Para explicar cómo una frase tan sencilla como “distanciamiento social” puede adquirir tintes políticos, explica lo que pasa en Alemania, donde vive hace más de 10 años.

“Aquí al inicio del confinamiento utilizaban la palabra ‘ausgangssperre’ que es ‘cerrar la salida’ y luego, por las connotaciones políticas de ese término, que significaba que iban a coartar las libertades personales que son muy importantes en la democracia alemana, lo cambiaron a ‘ausgangsbeschränkung’ que es ‘limitaciones en la salida”.

Rojas enfatiza en que ese cambio no es fortuito en un país como Alemania, porque dejó de ser un discurso de bloqueo total a algo más limitado y le da a cada uno la responsabilidad de cuidar la salud pública.

Ella cuenta que, a diferencia de Colombia, allá el distanciamiento social es más flexible. “Tú puedes salir con una persona pero no puedes estar en aglomeraciones y si vas al parque hay muchas personas sentadas en el suelo pero están a metros de distancia. Entonces no es que me aislo y me encierro en la casa sino que me limito en el contacto”, señala la profesora.

Para Luz Stella Castañeda, doctora en Filología Hispánica y docente de la Universidad de Antioquia, en Colombia hubo un afán por acuñar una expresión y se utilizó una que más bien remite a alejarse de las personas.

“Aunque aquí hablamos de distanciamiento social, sabemos que estar en contacto con otros (así sea por medios virtuales) es una necesidad primaria porque somos seres sociales. Más bien el llamado es a tener ciertas precauciones, que aunque incluyen no dar besos ni abrazos, yo les llamaría distanciamiento físico”, apunta.

Así, la próxima vez que llegue una expresión nueva para usted, pregúntese qué significa cada palabra. Si eso no le dice nada o poco tiene que ver con el tema que está tratando, tal vez es porque se refiere a una expresión que viene de otro idioma y está haciendo una traducción literal. En ese sentido, dicen los expertos, lo más importante es que la interpretación tenga sentido en su cultura y contexto.