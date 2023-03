¿Relevo generacional en el teatro de Medellín?: grupos sin sala y apuestas por el cuerpo

Las cosas han cambiado en el teatro de Medellín . En poco más de un año –según el conteo que hizo el director y dramaturgo Jesús Eduardo Domínguez , antes de la entraña del Pequeño Teatro y ahora gestor independiente– obras de dramaturgos y actrices no vinculados con los grupos tradicionales de la ciudad han merecido el reconocimiento nacional o extranjero, traducido en becas y estímulos del Ministerio de Cultura o de organismos internacionales.

En Medellín existen dos tipos de grupos teatrales: aquellos que tienen una sede con la infraestructura para realizar presentaciones y los que no la tienen. Al igual que en la sabiduría popular — que dice que tener una casa no es sinónimo de riqueza...— contar con una sala sí puede marcar una diferencia con no tenerla.

La mayoría de los colectivos emergentes hace parte del conjunto de grupos que no tienen una sala de teatro propia, con las ventajas y tropiezos que este hecho trae consigo. Y en los planes de varios no está el abrir una. Al final del mes no deben quebrarse la cabeza para pagar las cuentas de los servicios públicos ni buscarle los quiebres a los presupuestos para pagar los salarios del personal a cargo.

