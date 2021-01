Si usted se cuida, cuida a los otros de la covid

En Colombia, desde el pasado 5 de enero, el número de casos diarios reportados no baja de 15.000 cuando el primer día de diciembre, por ejemplo, estaba en 7.895.

No bajar la guardia

Al joven le pasó lo que llaman el sesgo optimista y lo explicó el psicólogo Santiago Gualteros a este diario en días pasados, “y es que existe una probabilidad de que a los demás les suceda lo peor y a nosotros no, porque nunca vamos a evaluar el riesgo de manera real y va a ser mucho más sencillo ejecutar comportamientos complicados, peligrosos, y no vamos a medir lo que sucede”.

Una familiar se dio cuenta de que se había echado demasiada loción, él no olía nada, había perdido el olfato, fue el único síntoma que evidenció y que prendió las alarmas de todos. Al realizarle la prueba dio positivo y empezó la angustia suya y de la familia por los contactos que había tenido. “Casi que por milagro nadie se contagió, todavía no lo entendemos”, contó Patricia, una de sus tías.

Le pasó a un joven de 18 años en Medellín, que prefiere no decir su nombre a pesar de que su historia no terminó en algo doloroso. Asintomático, con covid (y sin saberlo), fue a visitar a sus tíos, primos, abuelos y gran parte de sus allegados en diciembre.

El psicólogo Tobón puntualiza que la covid recordó que los seres humanos “nos debatimos todo el tiempo entre la pulsión de vida y de muerte. La preservación de la vida es una condición de especie y existe la paradoja de que por más que biológica y genéticamente tengamos una condición adherida al cuidado de la especie, desde nuestra propia realidad, todo el tiempo nos exponemos”.

Y a eso le añade que siendo este un tema tan global lo que ha mostrado es cómo los seres humanos se mueven en dos polaridades: quienes se ajustan a las normas y tienen una síntesis mucho más adecuada de los preceptos sociales establecidos, de los pactos colectivos que se hacen y quienes no, y por eso considera que enfatizar la responsabilidad propia debe ser una constante, por más que suene repetitivo. “Es ese compromiso personal en función del cuidado del otro y pensando en la protección de la vida de los demás”.

Momento de acción

Hoy, con las nuevas olas de brote en unos países y las nuevas cepas de este covid en otros, se debe enfatizar a la sociedad que en realidad el virus no se ha ido, “porque nunca será suficiente el mensaje –dice el psicólogo Tobón–, siempre habrá que recordarle al otro que el cuidado de sí mismo es el bastión desde el cual construimos cultura, si uno no se cuida no se puede cuidar a otro, es imposible”.

Es lo que llaman conciencia de la especie. El joven de 18 años que se creyó inmune al virus no pensó en su familia ni en sus seres más queridos, “es que una actitud irresponsable puede afectar a otros y tener consecuencias irreversibles”, explica la psicóloga clínica Laura Miranda Ávila, @lamiravila en Instagram y creadora Colma.co, para brindar atención psicológica en línea.

Agrega Miranda que todo esto es un deber ciudadano, “y puede que a usted no le pase nada pero valdría la pena que se pregunte, ¿quiere que le pase algo a sus papás, a su pareja, a sus abuelos?”. Añade que siempre habrá personas que tengan actitudes facilistas frente a problemáticas como esta, gente que tiende a abandonarse y que dentro de sí no piensa en cuidar al otro porque ni siquiera en su mente está el cuidarse a sí mismo.

La invitación de la psicóloga Miranda es que se haga las siguientes cuatro preguntas y las responda: ¿para qué me cuido?, ¿por qué?, ¿a quiénes quiero cuidar? y ¿qué significa para usted cuidarse?

Con esas respuestas se dará cuenta de qué tanto compromiso tiene con su propia atención, “y es tan claro como entender que en la medida en que usted se cuide puede ayudar a reducir la propagación acelerada de los contagios, evitar el colapso de los hospitales y cuidar al personal sanitario, por ejemplo”.

El aprendizaje es constante, aseguran los psicólogos consultados, y aunque aún falta camino para cultivar más tolerancia y empatía frente al otro, este momento que se vive es una oportunidad para crecer como sociedad, vivir en armonía y lograr una mejor existencia. Lo importante es que se comprometa a diario. Entonces, ¿cómo se va a cuidar hoy? .