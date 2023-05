La pianista y cantante española Sheila Blanco se presenta en Medellín

“Ha sido toda una aventura, por momentos muy emocionante y con algún que otro momento frustrante también, por las dificultades que entrañan conseguir algunas de sus obras. He estado recabando sus poemarios, leyendo sus biografías y tratando de impregnarme lo más posible de su espíritu valiente y reivindicativo”, dijo.

Para asistir al concierto de la española, las boletas se pueden adquirir a través de la página boletaenmano.com y tienen un costo de $50.000.

Sheila Blanco ha sido la vocalista de varias formaciones musicales como la Larry Martin Band (Everything must change, 2012), Speak Jazzy (A song for you, 2015) o Patáx (A night to remember, 2016). También ha colaborado en varios programas de tv (Acapela en Cero, Vermú en Movistar Plus) y radio (Anda ya! en Los40).

Actualmente, es vocal coach del programa La Voz Kids de Antena 3 y colabora semanalmente en los programas La Ventana y Sofá Sonoro de Cadena Ser.