“El proceso de este disco ha sido reparador. Se lo escribí a mi depresión y ansiedad. Ha sido un trabajo intenso que habla de un momento específico de mi vida, cuando tenía 17 años, que me sentía perdida porque era ese momento en el que cambiaba de la adolescencia a la adultez y tenía una sensación de soledad profunda, de un vacío. Yo misma me construí un piso en esa época”, relata Pilar.

EL COLOMBIANO conversó con la cantante que visitará Medellín en los próximos días y que el otro año estará en el Festival Estéreo Picnic y en el Festival Centro en Bogotá.

¿Por qué el nombre “Alivio” en su primer álbum?

“Mientras escribía estas canciones pensé que no quería que mi disco fuera triste porque quizás la gente no se conectaría, pero en terapia en un momento muy difícil para mí, el terapeuta me dijo que escribiera el disco más triste del mundo y pensé que tenía razón. Debía darme permiso de expresar lo que sentía a través de la música. Me puse a escribir desde el dolor, la tristeza y también de las ansias de sentir un alivio que yo sabía que llegaría en algún momento”.

¿Llegó a sentir ese alivio?

“Después de mucho trabajo personal lo he sentido. Todas estas canciones, este camino lo he logrado con terapia. Mi experiencia de vida ahora me trae mucha paz. Vuelvo a traer la metáfora del piso: yo misma me he construido mi propio piso, no sola, pero sí con mucho esfuerzo propio. También es lindo poder conocer las historias y los procesos de cada persona, me doy cuenta de que todos estamos recorriendo un mismo camino y entre más llevadero se haga el abismo, será más fácil construir un piso”.

¿Qué géneros trae este nuevo álbum?

“Este proyecto es mucho más rockero que lo había hecho antes. Algunas canciones son más oscuras, hay otras que no. Tiene pop, indie, rock y una de las canciones está influenciada por ritmos del jazz. “Alivio” reúne sonidos que han acompañado mi vida desde lo profundo de mi adolescencia hasta ahora es por esto que digo que es un viaje dentro mío. También hay presencia de la guitarra eléctrica, un instrumento que no había explorado tanto en el pasado”.

¿Está emocionada por regresar a Medellín?

“Esta será mi cuarta presentación en Medellín. Va a ser un concierto acústico en el que todos nos vamos a ‘parchar’ mientras les canto canciones solo con la guitarra y mi voz. Va a ser un espacio muy lindo en el que todos pueden cantar y pedirme canciones. Me parecen deliciosos este tipo de encuentros para conectar con las personas”.