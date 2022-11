Cada año, Tragaluz Editores abre convocatoria de recepción de manuscritos. Este año, como están cumpliendo 17 años de labor editorial, continuarán con el género de novela corta, como lo hicieron en 2021. Quienes quieran enviar sus manuscritos deben tener en cuenta que la novela debe estar terminada y que el autor debe ser mayor de edad, además reciben solo una propuesta por autor o autores, en caso de que lleguen trabajos de varias firmas.

“Recibiremos textos que tengan entre 15.000 y 45.000 palabras. La extensión no define por sí sola que un texto sea o no una novela corta, pero es una de las reglas determinantes para su construcción. Grandes obras de la literatura universal responden a esta característica, por ejemplo, ‘La metamorfosis’ de Franz Kafka, ‘El coronel no tiene quien le escriba’ de Gabriel García Márquez, ‘Novela de ajedrez’ de Stefan Zweig o ‘Bartleby, el escribiente’, de Herman Melville, solo por mencionar algunas”, dice la comunicación de la editorial.