Chente, el ser humano detrás del cantante

Así, por los caminos de los oídos y las retinas Vicente Fernández se convirtió en una presencia insoslayable en las fiestas de Antioquia y el Eje Cafetero. No en vano, en los 80 su carrera musical adquirió nueva energía en Colombia. Sin embargo, para entender la importancia de sus canciones en el gusto popular de esta región se debe recordar que, a partir de la década del 30 del siglo pasado, la cinematografía y la industria musical mexicanas tuvieron enorme influjo en la idiosincrasia campesina colombiana.

Una figura polémica

A pesar de ser el puente entre una música campesina y los habitantes de las ciudades, Fernández murió anclado a una visión del mundo centrada en valores de otra época.

Si bien no son muchos los escándalos en su larga trayectoria musical, los que tuvo fueron producto de una mirada cautiva en el pasado, en palabras de la escritora Olga Wornat. Uno muy recordado es la ríspida relación con el cantante Juan Gabriel. Fernández “no soportaba a Juan Gabriel porque era gay y Chente tenía mucha cosa de homofobia, esto me lo confirma Javier Rivera, que fue representante de muchos artistas mexicanos”, contó Wornat, autora de una polémica biografía del Charro de Huentitán.

El rechazo a los homosexuales no fue algo oculto: en 2019 el diario El Universal informó la negativa de “Chente” de recibir un trasplante de hígado por temor a recibir el órgano de un gay o de un adicto. A la sazón, Fernández declaró: “Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto”.

Todos los ídolos tienen un lado b, no tan luminoso. El chorro de voz de Vicente Fernández acompaña a sus seguidores desde la distancia de la muerte vencida por el arte y la música