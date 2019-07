La difícil tarea de saber qué tan cultural es Medellín

Solo que no hay cómo afirmarlo de manera integral y general: no hay un medidor ni un observatorio cultural que detalle cómo se mueve el sector. Hay, sin embargo, cifras oficiales de percepción y algunos datos que permiten hacer comparaciones que ayudan a analizar cómo es el comportamiento.

Por supuesto que no son solo iniciativas públicas. Muchas instituciones culturales privadas o mixtas (como la mayoría de museos) tienen su oferta, si bien no hay cifras que las reúnan y revelen cuántas actividades se hacen en los 365 días.

Esa amplitud igual hace difícil la medición. Según la Encuesta Nacional de Lectura 2017, Medellín es la ciudad que más lee libros en el país: 5.8 por año entre los lectores. ¿Eso la define como una ciudad cultural? Para el teórico Salvador Giner, no. Es un indicador más en el rompecabezas.

Su importancia reside en que impacta otros ámbitos del ser humano, como la convivencia. Octavio Arbeláez, director de Circulart (plataforma para la industria musical en Latinoamérica), indica que la cultura no es solo las artes y su consumo. “Aparecen nuevas dimensiones, espacios y tiempos de libertad y creatividad”.

La Encuesta de Consumo Cultural (ECC) de 2017 hecha por el Dane indica que los espectáculos con más asistencia en Medellín fueron los conciertos en vivo (31,6%), seguidos de las ferias y exposiciones artesanales (26,8%), teatro, ópera o danza (18,2%) y muestras artísticas (11,6%). En su lugar, la encuesta de percepción Medellín Cómo Vamos de 2018 muestra que se consume principalmente cine (28 %), ferias (25 %), lectura de libros (22 %), conciertos (21 %) y visita a sitios históricos (16 %).

“Si la miramos en sus eventos, desde la asistencia como la producción artística, Medellín es cultural”, dice María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno (Mamm), institución que ha tenido un crecimiento progresivo desde hace 10 años, cuando llegó a Ciudad del Río y amplió sus instalaciones y asistencia.

También se pueden hacer comparaciones, que muestran que otros han crecido: hace 20 años no había más de cinco galerías de arte, hoy existen alrededor de 20 exclusivos de arte. Hace tres décadas no eran más de 10 museos, hoy son 27 adscritos solo en Medellín, entre ellos uno sobre memoria y violencia. En 1990 no había más de cinco salas de teatro y hoy son 32, tres de ellas en gran formato –con un aforo de más de 500 sillas–. En 2006 había 53 teatros de cine en Antioquia (50 en la capital, 3 en Itagüí y 1 en Marinilla), hoy hay 192 pantallas, la mayoría de ellas en Medellín (111), Envigado (21) y Sabaneta (23).

No son cifras aisladas. Los expertos consultados coinciden en cómo el consumo cultural no incita solo al enriquecimiento intelectual sino al respeto por la diferencia y la educación. El Festival de Poesía nació en 1991, el año más violento de la ciudad, justo como una respuesta desde la cultura a la guerra. Y lo siguen diciendo. Este año sus voceros expresaron que este encuentro busca callar la barbarie a través de la palabra. Altavoz, que ajusta 15 años de actividades, ha logrado juntar en un mismo escenario a raperos, punkeros, rockeros y metaleros. “La cultura ha ido generando lugares de convivencia, por eso hay que incentivarla”, comenta Luis Grisales, excoordinador del encuentro.

El responsable del Claustro de Comfama, Sergio Restrepo, señala que para él las tablas, la pantalla o las páginas de un libro son escenarios donde se puede hacer lo que no se puede hacer y decir lo que no se puede decir: “Prefiero ver asesinar a un hombre en un montaje y no en la vida real. Estos son escenarios para que el ser humano explore sus extremos, puertas y abismos, tan necesarios en la vida”.