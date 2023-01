A los escritores, que ha fotografiado por 45 años, los pone a hacer cosas que no sabían que querían hacer, o que no quieren —hace un segundo que no se lo imaginaban—, pero acceden, cambian de opinión, hechizados por su magnetismo y por la promesa de una mirada reveladora. Su trayectoria es un gancho: con tan solo 17 años fotografió a Jorge Luis Borges por primera vez. Desde ese 1978 no ha parado.

Mordzinski presentó este libro por primera vez en Hay Festival Jericó y repitió este 27 de enero en Hay Festival Cartagena. En la ciudad costeña el evento cumple 18 años en los cuales Mordzinski ha acudido como fotógrafo oficial del evento, encargado de cubrir las actividades y de retratar a los invitados. “Trato y retrato”, como dice él.

En la entrevista que sostuvo con el escritor Juan Gabriel Vásquez hizo algo a lo que no está acostumbrado: ser el entrevistado. Allí confesó sus nervios ante el escenario pese a ser “un león detrás de la cámara” con los escritores. Pero no es del todo así: Mordzinski es gracioso —el humor le ayuda a romper barreras con los posibles retratados— y no le gustan los protocolos. “No hay método Mordzinski, no tengo fórmula, no tengo receta”, dice. En los eventos, cuando le piden escarapela para entrar, le pide al staff que lo dejen entrar sin ella. “Soy antiescarapela”, ha dicho.

Puede leer: Laura Restrepo: “Los colombianos no miramos la tragedia desde afuera: estamos adentro”

Con sencillez, define sus retratos “travesuras visuales” que hace en medio del cubrimiento diario de la agenda del Festival. Aunque niegue que tiene un método, quizá este consista, como dice, en “tratar a cada joven autor como si fuera el único escritor del mundo”. Con los mayores también lo hace: García Márquez, Ricardo Piglia, Mario Vargas Llosa, Ida Vitale, Margaret Atwood.

Una pequeña muestra de esa lista infinita fue proyectada en su presentación. El fotógrafo nacido en Buenos Aires en 1960, que reside entre París, Lisboa y Madrid, construye una morada en cada imagen, habitada por el otro al que mira, siempre con el asombro y la admiración de sus comienzos de “letraherido”, cuando tomar fotos a autores era una manera de acercarse a quienes leía y admiraba, y de quienes quería conservar la memoria de un momento.

En otras épocas, dice Mordzinski, era más fácil acercarse a los escritores (cuando “no estaban obligados a tener una opinión sobre todo”). Si esos tiempos han cambiado, el fotógrafo no solo ha sido testigo de ello sino que ha provocado con su ojo una fisura en medio de ese orden. El Hay Festival es más feliz y agradable de ver por las fotos de Mordzinski. Y el escritor más distante y solemne adquiere otra pose dentro de la pose: una que estaba secreta.