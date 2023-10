En su juventud, Daniel Samper Ospina quiso ser un poeta. Y no uno cualquiera: soñó ser un sonetista. Ahora es uno de los referentes del humor político en Colombia. De alguna manera le ha recibido el testigo a Lucas Caballero –Klim– y a Daniel Samper Pizano, su padre. Daniel –el hijo– presenta en el teatro de la Universidad de Medellín la obra Circombia.

EL COLOMBIANO habló con él sobre los años de Dejémonos de vaina, la serie inspirada en la vida cotidiana de su familia, del paso de la prensa a las redes sociales y de los políticos, que son quienes le dan el material para sus shows. Por supuesto, en este diálogo no faltaron los dardos a Gustavo Petro, a Daniel Quintero, a Iván Duque.

¿En su caso la cercanía con la prensa fue algo natural o recibió el impulso de su padre?

“Creo que fue natural. Él nunca me dijo: “mire, tiene que ser periodista”. Obviamente, algo se le impregna a uno cuando crece en ese ambiente. Y uno, me imagino, tiene una tendencia natural de imitar a su papá. A sus papás.

Crecí viendo a mi padre levantarse tempranísimo, lo recuerdo escribiendo desde las cinco de la mañana. Pero, curiosamente, quise estudiar literatura y él, en determinado momento, se opuso y me recomendó estudiar derecho. De hecho, empecé a estudiar derecho y me cambié de carrera a escondidas de él y del resto de la familia. Y cuando estaba cómodo en literatura conté la noticia”.

¿Ese estudiar literatura era porque había una secreta vocación de novelista, de poeta, de escritor?

“De poeta. A mí lo que más me ha gustado siempre de la literatura es la poesía. En concreto, la poesía del Siglo de Oro y, en concreto, el soneto de esa época. Tuve un gran profesor en el colegio que me inculcó el amor y el respeto por el soneto. Y, entonces, esa fue mi primera gran aproximación al arte de escribir. También, igual, mamaba gallo y escribía en la revista del colegio textos más mamagallísticos.

Y quise estudiar literatura sabiéndose que probablemente eso me haría mejor periodista porque sabía que al final del camino sería periodista. Y ser periodista de formato escrito.

Así fue como me fui volviendo un periodista de revista. Por eso terminé escribiendo en Cromos. De ahí me llamaron a Soho como columnista. Ahí terminé metiéndome en la vida de editor de revistas y en la vida de escritor. También me llamaron de la revista Jet Set para hacer textos humorísticos. Luego, en un remezón que hubo en el mercado de los columnistas, llegué a Semana para escribir columnas humorísticas de corte político.

En un primer momento, mis pretensiones eran más literarias que humorísticas, por decirlo así. Quería escribir artículos del tipo de los de Juan José Millás. Pero, bueno, así me fue llevando la vida. Entonces, me dediqué a hacer sátira. Y he aprendido, en el camino, como se aprende en el periodismo, abriendo la trocha”.

¿Y cómo fue el paso al formato de los videos y los escenarios?

“Lo desencadenó el famoso episodio en que los youtubers reventaron la feria del libro de Bogotá. Yo me di cuenta de eso en carne propia porque tenía una firma de un libro que en ese momento estaba circulando con Alfaguara. Me organizaron en la editorial la firma. Fui, me acompañó mi hija menor. Estaba a reventar la feria y pregunté qué era lo que pasaba.

Entonces, me dijeron los de logística que allí estaba Germán Garmendia. Y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y la única persona que reaccionó fue mi hija menor. Dijo: “¿está Germán Garmendia, de verdad? ¿Está acá?”. Y yo quedé admirado de sus precoces conocimientos literarios. Le dije: “¿en qué género escribe el maestro? Es el heredero de Huidobro, de Neruda”. Me rapó el celular y me empezó a mostrar videos. Y ahí descubrí lo que era un youtuber”.