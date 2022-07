Aunque la mayoría de historias que se conocen del rey del despecho, Darío Gómez , están más asociadas a sus canciones y tragedias familiares, hubo una en particular que se viralizó y lo puso a dar explicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la situación se salió de control cuando ya estaba en el mostrador de la aerolínea. “Avianca en uso de sus facultades no lo dejó abordar el avión porque estaba en alto estado de alicoramiento”, informó el entonces administrador de la oficina de la Aeronaútica Civil en el aeropuerto de Pasto, Silvio Gilberto Belalcazar.

“Para rematar debía trasladarse en carro hasta Pasto y estar allí antes de las 7:00 a.m. para poder tomar el vuelo que lo llevara a Bogotá”, le dijo Arcila a la revista Semana, explicando que igualmente había que sumar que, “como todo artista, se toma sus tragos en tarima para entrar en ambiente con el público”.

Darío Gómez también salió a explicar el hecho en Instagram, reconociendo que quiso “omitir los protocolos establecidos para la seguridad de los aeropuertos del país” y “como humano” reaccionó “a la negativa de los funcionarios” de no permitirle subir al vuelo. “Mi agenda de trabajo no me lo permite por tener que cumplir otros compromisos”, explicó el cantante al otro día del suceso.

Finalmente, el rey del despecho, que cantaba éxitos como “Nadie es eterno” o “Sobreviviré”, aseguró: “Mi vida pública, como mi actuar personal, siempre ha estado lejos de estos hechos. Solo me interesa llevar a los colombianos esparcimiento, como cultor de la música popular”.