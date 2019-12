Débora Arango y el Mamm, entre lo mejor de 2019 según NY Times

Uno de los críticos de arte norteamericanos más importantes, Holland Cotter, desenterró de las bodegas del Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) a una artista que no conocía y le impactó apenas la vio: Débora Arango. “Cuando le abrimos los racks (foto) hizo una cara de asombro”, relata la directora de la institución, María Mercedes González. Entre los grupos de obras habían series políticas, algunas que hablan sobre el rol de la mujer en la sociedad y de la relación iglesia-estado, temas polémicos y que han identificado el trabajo de la artista antioqueña.

Fue esa visita la que hizo que los críticos del periódico The New York Times, Roberta Smith, Holland Cotter y Jason Farago, mencionaran su obra consignada en el Mamm como parte de la lista de lo “Mejor del arte de 2019” (Best of Art 2019).

Entre los 10 apareció junto con la renovación de este año del MoMA, la Bienal de Whitney y exposiciones de artistas de la talla de la mexicana Leonora Carrington y el norteamericano Jasper Johns.

Para el crítico Cotter, que visitó el museo en octubre de este año, la de Arango fue la más conmovedora e informal: “En una visita a Medellín, Colombia, me llevaron al área de bodega del Museo de Arte Moderno de la ciudad, donde el curador Emiliano Valdés sacó estante tras estante de pinturas de la gran artista política colombiana Débora Arango (1907-2005)”, escribió en la publicación del viernes pasado.