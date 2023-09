Arte y conciencia: Así fue como nueve carretas detuvieron el tráfico del Centro de Medellín

Durante casi dos horas, el centro de Medellín se paralizó. Los carros y las motos le tuvieron que bajar a la velocidad y ubicarse detrás de un grupo de nueve trabajadores y trabajadoras informarles que caminaron despacio con sus carretas por varias de las principales vías de la ciudad . Bloquearon las calles, no dejaban pasar a nadie. Se convirtieron en un muro de personas mientras avanzaban. Lo hicieron con un propósito: que la gente y los conductores y la administración municipal se dieran cuenta que ellos y ellas también pueden habitar el espacio público.

Lady es madre de tres: 12, 14 y 15 años. Es trabajadora informal. Es migrante, de Venezuela, vive en Medellín desde el 2020 . En una carreta vende bananos y aguacates en el Parque de las Luces cuando los funcionarios de Espacio Público se lo permiten, cuando no la desalojan. En ese punto está hasta las 7:00 p.m. y después se sube para San Antonio hasta las 11:00 p.m.

—Una representación de cómo las personas que trabajan de manera ambulante necesitan usar el cuerpo para poder trabajar, a la vez cómo el cuerpo activa unas preguntas en el espacio. Le apuntó a la decisión administrativa de cerrar algunas plazas, como la Plaza Botero, por ejemplo, para hacer en una especie de limpieza y permitir una clasificación de ciertos ciudadanos que pueden pasar. Están negando que muchas personas puedan trabajar, no se les está permitiendo el libre tránsito.

Que los dejen de tratar como animales fue una de las razones por las que quisieron salir a caminar de forma voluntaria. No había arengas específicas como ocurre en una marcha, pero sí tenía todas las lógicas de una marcha: marcha en el sentido de parar por unos segundos la dinámica de la ciudad. Cuando se acercaron a los puntos de mayor tráfico como la Avenida Oriental o San Juan, la tensión se sentía. Los conductores de las motos pitaban y desesperados les pasaban por los lados, como si los quisieran atropellar o silenciar. El grupo resistía.

Doña Gaby es otra vendedora informal que se unió, trabaja en la calle desde hace 23 años: ha pasado por el Parque Botero, el Parque Bolívar y el Parque de las Luces.

—Quise salir para que reconozcan el trabajo de nosotros y que ante todo nos valoren y respeten. Yo me alejé dos años de la calle, pero regresé porque si no trabajo, no como, todo está muy duro, las ventas han bajado.

Un elemento clave en este acto artístico fueron las carretas que llevaban encima mandarinas, tinto, ropa y dulces. Carretas como instrumento de trabajo que en este caso permitieron llamar la atención de los transeúntes, quienes volteaban de inmediato la mirada sobre la pequeña manifestación y escuchaban, en medio de tanto ruido, algunos apartes del poema que no pararon de repetir y repetir.