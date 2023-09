¡Viva la ópera! Los conciertos en directo desde la Metropolitan Opera en Nueva York regresan a Cine Colombia

Florencia en el Amazonas, obra inspirada en el legado de Gabriel García Márquez, marca el regreso de la temporada 2023 – 2024 de la Metropolitan Opera de Nueva York a las salas de cine de Cine Colombia. Tras el éxito de la temporada 2022 – 2023, se podrán ver nueve títulos que buscan emocionar a la audiencia y cautivar a las nuevas generaciones para que también se enamoren de este arte total que es la ópera.

Leticia, en el mapa mundial de la ópera

La obra más esperada es Florencia en el Amazonas, una ópera cantada en español, del compositor mexicano Daniel Catán (1949 - 2011) e inspirada en la riqueza del universo mágico del nobel Gabriel García Márquez. La cantante Aylin Pérez interpreta a una diva que regresa desde Leticia a su natal Manaos, en una travesía en barco por el río Amazonas.

En esta ocasión, la temporada contará con dos nuevas producciones de clásicos reconocidos: Carmen y La forza del destino.

Su capacidad creativa incluye también 3 premieres en el Met: Dead Man Walking, X: The Life and Times of Malcolm X, y Florencia en el Amazonas, que entrarán a ser parte del repertorio de la compañía.

Y se reestrenan 4 exitosos clásicos: Nabucco, Roméo et Juliette, La Rondine y Madama Butterfly, que han sorprendido a amantes del género durante generaciones.

Le puede interesar: Sergio Cabrera: “La gente preferiría ir a la ópera que ver a superhéroes matándose”

Como asegura el presidente de la Metropolitan Opera, Peter Gelb, “Estamos seguros de que esta mezcla de ‘lo nuevo y lo probado’ hará que la temporada 2023-2024 sea apasionante para el público del programa Live in HD”.

Esta nueva temporada de The Met: Live in HD 2023-2024 arranca el próximo 21 de octubre e irá hasta el 11 de mayo del 2024 con transmisiones en directo, vía satélite, a 70 países del mundo, entre ellos Alemania, Canadá, Francia, el Reino Unido, y aquí se vivirá -en exclusivo- en salas de Cine Colombia.