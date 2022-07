Los organizadores del desfile de silleteritos de La Floresta –uno de los más tradicionales de la Feria de las Flores– cancelaron el evento. La decisión la tomaron los miembros del Comité de Participación Ciudadana del barrio la Floresta, luego de varios intentos frustrados de llegar a acuerdos con la Secretaría de Cultura Ciudadana, dependencia encabezada por Álvaro Ósmar Narváez Díaz, funcionario que en los últimos días ha sido cuestionado por la opinión pública tras la publicación de un video en el que se le ve mirando redes sociales en medio de un consejo de gobierno.

Patricia Giraldo Mora, representante legal del Comité de Participación Ciudadana del barrio la Floresta, le dijo a EL COLOMBIANO que desde el 3 de marzo radicó el proyecto del desfile de este año y, desde entonces, la comunicación con la administración municipal no fue fluida. “Fui varias veces al despacho, nunca pude hablar con el secretario. En una oportunidad me recibió la responsable de comunicaciones. Llamé cinco veces a la semana. Todo se dilató hasta que tomamos la decisión de que no se hacía”, dice Giraldo Mora.