Y Sheeran sigue siendo el rey de los oyentes

Por tercera vez en cuatro años, Ed Sheeran fue coronado como el artista con más reproducciones del Reino Unido.

Según indicó la compañía británica de monitoreo musical, Phonographic Performance Limited (PPL), la música de Sheeran fue la que más sonó en televisión, radio y discotecas durante 2018 a pesar de que el artista no lanzó una nueva producción ese año.

Aunque la canción que más veces sonó en el Reino Unido no fue una del compositor de 28 años, sino el tema Feel It Still de Portugal. The Man, que cuenta con más de 235 millones de reproducciones en Youtube.

En esta lista, además de Ed Sheeran están Calvin Harris, Little Mix, Rita Ora, Coldplay, Clean Bandit, Dua Lipa, George Erza y Jess Glyne.

Lea también: Keane regresa a Colombia en noviembre

Por otro lado, What About Us de Pink consiguió por segundo año consecutivo entrar en el top 10 de las canciones más reproducidas en el Reino Unido, algo que solo había logrado Maroon 5 con Moves Like Jagger en 2011 y 2012.

Sheeran, autor de canciones como Shape Of You y Perfect, publicará su cuarto álbum el 12 de julio de este año. Se titulará No 6 Collaborations Project y contará con la participación de músicos como Justin Bieber y Chance The Rapper.