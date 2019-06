Keane regresa a Colombia en noviembre

Después de cinco años de separación, la banda británica Keane está de vuelta y anunció fechas para una gira en la que Colombia, Chile, Argentina, Perú, México y Paraguay están incluidos.

El grupo, conformado por Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin y Richard Hughes, se dio a conocer en 2003 con canciones como Somewhere Only We Know y Everybody’s Changing y se estará presentando el 20 de noviembre en el Royal Center en Bogotá, informó Move Concerts.

Esta será la segunda visita de Keane al país. La primera fue en 2009, cuando ofrecieron un concierto en el coliseo El Campín (que ahora es el Movistar Arena) en Bogotá.

Ahora, después de siete años sin producir nuevas canciones, llega con una nueva producción: Cause and Effect.

Se trata de un álbum de 11 canciones que se publicará el 20 de septiembre de este año y cuyo primer sencillo se titula The way I feel, fue lanzado la semana pasada y lleva una línea similar a la que se conoció de ellos desde el disco Perfect Symmetry.

Keane empezó su carrera musical desde mediados de los años noventa, pero la alineación fue cambiando y fue hasta comienzos del nuevo siglo que el grupo lanzó sus primeras canciones sin tener aún un contrato con una discográfica. This is The Last Time fue uno de sus primeros éxitos.

Rápidamente fue haciéndose un lugar en el mapa del rock alternativo de su país y luego su música se fue moviendo en la radio internacional. De hecho, gozaron de popularidad en Colombia tras la publicación de su primer álbum.

Mucho ha cambiado en su sonoridad, que empezó teniendo como base el piano y la melancolía en álbumes como Hopes and Fears (2004) y Under The Iron Sea (2006), donde llegaron canciones como Nothing In My Way, Bad Dream y Try Again.

Luego los músicos se abrieron a los sintetizadores y a las guitarras y fue entonces cuando crearon Perfect Symmetry (2008) y Strangeland (2012).

En 2013 publicaron un álbum compilatorio que incluía algunas de sus mejores canciones y anunciaron su separación el año siguiente. Después de emprender varios proyectos en solitario, anunciaron su regreso a comienzos de 2019.

Keane empezará una gira europea y norteamericana en junio. Hará parte del festival Glastonburry y también se presentará en el Royal Albert Hall de Londres, pero aterrizará en Latinoamérica a partir de noviembre.

De acuerdo con la página web del grupo, la boletería se empezará a vender a partir del jueves 20 de junio en Tu Boleta. Los menores de 18 años que deseen asistir tendrán que estar acompañados por un mayor de edad.