El tono de El Cuarteto ya estaba puesto en escena. Convocando a los personajes ficticios de sus canciones —que terminan siendo ejemplos de las sinsalidas, rarezas y ansias de la condición humana — pasaron por “Raro” (2006) y “Porfiado” (2012). Precisamente, de este álbum estuvo “Enamorado tuyo”, que Santiago Tavella —bajista— interpretó con su particular estilo de baile y su notorio bigote.

Roberto saludó al público y se excusó por la ausencia del 2020 debido a la “maldita pandemia” . Miró el cielo, agradeció por la noche y anunció que también tocarían canciones de sus dos últimos trabajos: Jueves (2019) y Lamina once (2022).

En escenario El Cuarteto se ve como una fila de buenos tipos que quieren señalarle al mundo algunas verdades. Lo que no se espera es que esos buenos tipos tengan la capacidad de gritar esas verdades y hacer que adultos, jóvenes y algunos niños repitan sus letras en un esfuerzo por saldar cuentas contra el mundo normalizado y la cotidianidad: “Pero no hay un refugio donde correr / ni una voz trasparente en el que creer / y para colmo aguantar la publicidad / del tipo que se ríe mientras come flan”, se escuchó con la canción Flan.

A pesar de un par de fallas técnicas —que el grupo sorteó con la ayuda del coro de los asistentes— pasaron por temas de “Habla a tu espejo” (2014) y “Apocalipsis zombi” (2017). Con ello hicieron un recorrido por su trayectoria que, después de “Raro”, se convirtió en una apuesta única y crítica del rock latinoamericano, que no se acomoda al mandato de la moda o a las temáticas comerciales carentes de crítica.