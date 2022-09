“Es un sueño hecho realidad, desde hace muchos años he ido a conciertos a La Macarena, recuerdo que el primero fue a uno de Arcángel y Alexis & Fido, hace un montón de años. Yo he disfrutado mucho el proceso de mi carrera tachando sueños que tenía desde pelado y uno de esos era hacer una Macarena y llenarla.

“Me vine a vivir a Miami hace casi cuatro años porque sentía que estaba dando muchas vueltas entre los mismos productores y compositores, me puse a investigar cómo era la vuelta y sentí que debía dejar de lado esa faceta y dedicarle todo el tiempo al proyecto que siempre había querido, que era cantar, que es lo que más me llena y disfruto. Estar en Estados Unidos y el hambre que tenía de salir adelante me dieron ese impulso”.

“Serán conciertos muy especiales, porque en Medallo siempre han visto mi formato de festival, en el que canto mis éxitos y las canciones que la están rompiendo, pero en este hay mucha gente que me sigue de siempre , entonces armamos un playlist especial, desorganizamos las canciones y vamos a cantar nuevas versiones. Es como una rumba patrocinada por el Ferxxo, con un paseo por las canciones que he hecho”.

“Tuve una época muy linda en mi carrera, cuando me vine a vivir a Miami y pertenecía a un grupo que nos hacíamos llamar los Avengers, que éramos Sech, Lenny Tavarez, Justin Aquiles y el productor Dímelo Flow, así que estaba rodeado de panameños y boricuas, y quería marcar diferencia y ahí fue cuando saqué la arepa debajo del brazo, me puse el collar de arepas y saqué la copita de guaro, porque quería que cuando la gente escuchara mi música sintiera que soy colombiano y empecé a usar las groserías que siempre uso, nuestros dichos, como nos tratamos y llevé eso a los temas para que me identifiquen como el paisa que soy”

¿Lo que está viviendo hoy en su carrera ya lo había planeado?

“Yo sí lo planeé, pero siempre agradezco mucho porque he recibido más de lo que he planeado, de niño soñé con una Macarena y la vida me está dando tres, vengo de llenar tres de los auditorios más importantes en México, a full capacidad, más todo lo que pasó en Europa, pero uno siempre tiene todas esas expectativas, de romperla en Medallo, me siento muy bendecido por todo el trabajo y en tiempo que llevo dándole”.

¿Por qué dejo el estreno del álbum para el 1 de diciembre?

“Es un álbum muy especial, porque lo trabajé en una época muy compleja, tuve un accidente en una moto en diciembre de 2021 y pasé todo enero y febrero sin poder caminar, en silla de ruedas, tomando pastillitas para el dolor, y no quería quedarme todo ese tiempo sin hacer música y sentarme a esperar.

Los médicos me decían que me iba a demorar todo este año para volver a caminar, porque la lesión fue muy grave, así que fue un álbum que preparé con mucha con conciencia, me fui con todo mi combo para una casa en Envigado, hacía terapia toda la mañana y la noche y música por la tarde.

Hicimos un montón de canciones que luego me fui a producir en Los Ángeles y en Miami y decidí estrenarlos en diciembre, porque siento que es una época muy especial para nosotros los paisas.

En la disquera, en un momento, me dijeron que estaba haciendo todo pensando en Medellín, pero les dije es la ciudad que me vio crecer, entonces no me parece para nada loco dedicarle todo a los paisas.

Será muy gratificante estrenar en diciembre y darle una alegría bien bacana a Medellín con la música del Ferxxo”.