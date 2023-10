Todos trataban de demostrar sus mejores artes y para eso ensayaron durante todo el año, según corroboran los testimonios de varias personas entrevistadas. Esta especie de carnaval criollo es el momento no solo para lucirse individualmente sino para ratificar la reputación de sus academias, igual que lo hacen, guardadas las proporciones, los cariocas con su sambódromo, o los caleños con su salsódromo. Aunque de verdad, las proporciones poco importan cuando se trata de ratificar en un hecho estético lo más profundo de una cultura que no se concibe sin el aplomo que es condición indispensable para domar los elementos de la naturaleza en un territorio agreste como el llano.



Mientras que ellas hacían hasta lo imposible por mantener la elegancia en esta temperatura infernal, siempre erguidas y moviendo los pies a velocidades inverosímiles, sin perder el compás, con espasmos lentos de las caderas, pero dejando la zona pectoral quieta; ellos parecían cabros, y hasta se permitían ciertas contorsiones, eso sí, sin que los pies se salieran del orden que les imponían los instrumentos.

Había desde niños de no más de cuatro años hasta abuelos de no menos de setenta y casi cinco horas después de haber comenzado el espectáculo a cielo abierto, apenas pasaba la última pareja y la Avenida 40 volvió a su barullo sabatino.



Pero el joropo en el llano no es solo una puesta en escena para un fin de semana al año, como ocurre en otras zonas del país con sus aires autóctonos, sino que vive en la cotidianidad, a través de los “parrandos llaneros” con que se celebran cumpleaños, primeras comuniones o fiestas decembrinas. En esas ocasiones todos aparecen encotizados y con el respectivo sombrero de gala; no falta la carne a la mamona y sería un sacrilegio ambientarse con algo que no sea el Aguardiente Llanero.