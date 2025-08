Nacional resistió con nueve hombres, sacó un empate en Ibagué y debutó Marlos

En una plaza históricamente esquiva, Atlético Nacional volvió a encontrarse con el fantasma de las expulsiones, pero esta vez salió con algo más que dignidad: un empate con sabor a buen resultado ante el Deportes Tolima, en el siempre desafiante Manuel Murillo Toro. Porque lo de este sábado en Ibagué no fue un simple partido: fue una batalla táctica, emocional y física. Con nueve hombres en gran parte del encuentro, el equipo de Javier Gandolfi resistió como pudo y se llevó un punto que, aunque no borra los siete años sin ganar en ese estadio, sí sirve de bálsamo en medio del ruido.

Todo comenzó cuesta arriba. Apenas al minuto 9, Matheus Uribe vio la tarjeta roja directa en una acción que descompensó desde muy temprano la estrategia verdolaga. Luego, al 32’, el uruguayo Camilo Cándido —que volvía tras una lesión— también fue expulsado, dejando a Nacional con nueve jugadores y más de una hora por delante.

En ese contexto, lo más valioso del equipo no fue su ataque, sino su temple. La defensa, liderada con inteligencia y coraje por Jorman Campuzano, se multiplicó para cubrir los espacios, cortar avances rivales y proteger el arco en medio del asedio pijao. Fue un ejercicio de supervivencia táctica, donde cada pelota dividida valía como un gol.

Pero además de resistir, Nacional tuvo espacio para estrenar ilusiones: al minuto 82 debutó Marlos Moreno, el hijo pródigo que regresó a casa. En pocos minutos mostró lo que puede aportar, aguantando el balón, corriendo con sentido y dando una bocanada de oxígeno cuando más se necesitaba. Fue poco tiempo, sí, pero suficiente para encender una esperanza.

El problema, sin embargo, sigue ahí, sin resolverse. Las expulsiones son una herida que no cierra. Van 15 en apenas 40 partidos bajo el mando de Gandolfi, una estadística que no solo preocupa sino que sabotea cualquier idea de juego. Nacional es, por tradición, un equipo que impone respeto con el balón, no con la pierna fuerte. Esa esencia está en juego. Y cuando se juega con inferioridad numérica, ningún sistema aguanta, ninguna táctica se sostiene.

Ahora, el reto inmediato es visitar este martes al Cúcuta Deportivo (4:00 p.m.) en la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, con la ventaja de 1-0 obtenida en el Atanasio Girardot. La ilusión está intacta, pero para que avance, Nacional deberá superar primero sus propios errores.

Ojalá, esta vez, con los once hombres en la cancha. Porque a veces, el primer paso para ganar es simplemente no jugar con uno —o dos— menos.

Reviva aquí el minuto a minuto de este compromiso: