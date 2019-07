Escalar la montaña para ser Nairo

Por estos días en los que al Tour de Francia le faltan horas para acabarse, subidas implacables y definir quién será el ganador, José Ángel Báez disfruta de las etapas de montaña con la misma emoción que un aficionado al fútbol vería un Barcelona vs. Manchester City en una ronda decisiva de la Champions.

Él aplicó además su trabajo como periodista en temas culturales, políticos y deportivos para trabajar en esa pasión por el ciclismo y lanzar un libro sobre Nairo Quintana, el ciclista nacional más ganador (1 Giro de Italia, 1 Vuelta a España, 2 Tirreno-Adriático, 1 Vuelta a Cataluña, 2 Tour de Romandía y 1 Vuelta al País Vasco). “Me gusta decir que es un perfil y no una biografía”.

El periodista conversó sobre ese texto, sus retos y el camino que ha trazado Quintana, quien justo ayer, cuando faltaban 26.3 kilómetros para la llegada, atacó y escaló hasta quedarse con su tercera victoria en el Tour.

¿Qué tan difícil fue hacer una biografía sin la voz

del protagonista?

“Naturalmente lo complejizó todo, pero si hago sumas y restas, me gusta el resultado: no hablar con Nairo me obligó a intensificar la reportería, a buscar más fuentes y a corroborar más la información. Y me gusta decir que es un perfil y no una biografía. Nairo apenas tiene 29 años y le falta mucho por vivir. Un libro, por ahora, no puede ser tan totalizante”.

¿Cuál fue su prueba de montaña o contrarreloj al escribir este perfil de Nairo?

“Mi contrarreloj fue entregar el texto en abril para que pudiese ser publicado en julio. Los libros, como el periodismo, también tienen afanes. Y mi premio de montaña fue encontrar el tono que debía tener esta historia. Buscarlo fue un auténtico sube y baja”.

¿Qué fue lo que no sabía de Nairo que le impactó al indagar por su vida?

“Es un convencido, nació para ganar. Su ambición fue evidente desde pequeño y aún no la pierde, así los resultados digan lo contrario. No olvidar que Nairo no corre solo y que también le duelen las piernas, o se equivoca”.

¿El público quiere a Nairo o su hermetismo ayuda a que no haya tanto cariño?

“Como dicen en Boyacá, es una persona resabiada, hermética y desconfiada. Quienes no lo quieren no lo hacen por esto: así como hay un nairismo, hay un antinairismo. Unos lo respetan y lo admiran por todo lo que ganó, pero hay otros que lo fustigan, según ellos, porque pide con el codo relevos, porque no ataca, por una supuesta falta de ambición. Hay un sector del periodismo español y de los aficionados que es inclemente con él. No aceptan que el capo del equipo más emblemático de España sea un colombiano”.

En el Giro 2014 Quintana se adelantó en una supuesta neutralización y Rigo, en cambio, esperó. Fanáticos del paisa vieron mal esto pero él no se quejó. ¿Por qué no ahondó más en la relación de ambos?

“Busqué a Rigoberto Urán a través de su manager, Juan David Aristizábal. Nunca obtuve ni un sí ni un no para hablar. Quería tocar la relación entre los dos y lo que ocurrió en aquella etapa, en Val Martello. Le pregunté al ciclista Fabio Duarte, que estuvo allí, y me dijo que fue confuso. Llamé al jefe de prensa de aquel Giro, el periodista Matt Rendell, y fue enfático: jamás hubo neutralización”.

¿Qué faceta le hubiera gustado explorar más de Nairo o cuál decidió no incluir?

“Me hubiera gustado, justamente, explorar más a Nairo. Supe tantas cosas de él, por otros, que lo veo como alguien que es mucho más que aquel que se sube a una bicicleta y gana. Su trascendencia es más que deportiva. Un tipo interesante por donde se le mire. Y evité incluir cosas que tuvieran que ver con posesiones o propiedades. Ya era muy claro que es un gran ejemplo de superación”.

Sobre la adaptación en Europa muestra lo duro que fue, ¿qué sostuvo a Nairo?

“La personalidad y el deseo de ganar, y que las victorias llegaron rápido, como la del Tour del Avenir de 2010, donde aprendió mucho del entrenador Luis Fernando Saldarriaga, no fueron bien recibidos por todos. Entrar pisando duro en Europa le dio mucha seguridad a pesar de que los rivales quisieron derrotarlo con ofensas y muestras de racismo”.

Hay opiniones divididas sobre él. ¿Tres relevantes?

“Su ambición: cuando comenzó, antes que “arrearlo” había que atajarlo. Su personalidad: desde su primer Tour no se amilanó con que sus rivales se llamaran Nibali, Contador o Froome. Un hombre de casa: nada está antes que su hogar y su familia”.

¿Por qué Nairo no ha ganado el Tour de Francia?

“Porque se ha caído, se ha enfermado, se ha equivocado en la preparación, porque por desconcentraciones cedió tiempo donde no debía, porque le ha fallado el equipo y porque las contrarreloj son su talón de Aquiles. Y también porque le tocó enfrentar a un equipo muy superior, el Sky, liderado por Froome. Pero lo tuvo muy cerca en 2013 y 2015. Busquen cualquier motivo, pero no por falta de ambición”.

¿Cómo ve el futuro?

“Es un hecho que se va de Movistar, seguramente al Arkea, un equipo que apenas está naciendo. Allí tendría que rodearse de buenos ciclistas para aspirar a ganar grandes carreras. En plata blanca, a Nairo le quedan a lo sumo cuatro años para competir a gran nivel y tiene que saber dónde mete la cabeza”.

¿Es para usted el mejor ciclista que ha dado Colombia?

“Las estadísticas, por ahora, son contundentes: es el más ganador de todos los colombianos. Nadie lo puede discutir”.

¿Qué hace único al ciclismo?

“Que parece inverosímil y difícil de entender cómo un ser humano se somete a todas sus penurias. Ander Izaguirre, un fabuloso escritor de este deporte, lo explicó bien: “Tal vez es el dolor lo que nos atrae del ciclismo”.