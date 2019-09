Espacios para toparse con las letras y el arte en Medellín

Leer en vehículos en movimiento, sobre todo en carros o buses, puede no ser la mejor idea. Primero, la lectura puede generar mareo o dolores de cabeza y hacer la experiencia poco placentera. Por otro, no es recomendable para la salud de los ojos. “El movimiento que tiene que hacer el ojo cuando cambia la velocidad del carro, no es sano”, señala la oftalmóloga Beatriz Eugenia Blandón. En el caso de los aviones y el metro es diferente, pues la velocidad suele ser mucho más constante y el ojo no se somete a cambios abruptos. Una buena manera de no aburrirse.