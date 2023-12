En la sala “La persistencia del dogma” del Museo de Antioquia, la Natividad aparece en su versión más tradicional de la mano de Gaspar de Figueroa. La espléndida pintura neogranadina del siglo XVII representa a una doncella que orgullosa muestra su hijo recién nacido a los pastores, pero también al tribunal de la historia. El “fruto bendito de su vientre” justifica su existencia. Y gracias a su maternidad, ella ha tenido el privilegio de convertirse en una imagen por los siglos de los siglos. Atrás, la presencia de un hombre mayor termina de construir el modelo de la familia universal. Es que la Natividad no solo celebra una fiesta católica, sino que afianza visualmente el orden del mundo occidental, basado en una familia nuclear con un primogénito varón.

Otro es el grito de una “Madona” que ríe en esta misma sala. Pertenece a la serie fotográfica “Diarios de vida” (2007) de la artista Liliana Correa. Está ubicada en otra pared, pero también en otra orilla histórica y en otro giro de la mirada. Su tiempo es el hoy y su perspectiva la de una mujer creadora (las natividades fueron pintadas casi invariablemente por hombres). La chica de la foto es una adolescente al igual que la virgen de Figueroa. Pero hasta ahí llegan las similitudes antes de que el guión se empiece a desbaratar. Para empezar, no hay padre a la vista, y la retratada no cumple con los implacables estándares racializados de la Natividad: es una mujer afro, cuando en este relato solo se le permitía serlo al exótico rey mago Baltasar.

La imagen de la Natividad sobrevivió a esa coyuntura histórica específica, llegando a nuestros días. Pero, aunque no tengamos conciencia, cada vez que armamos un pesebre en nuestras casas, en un parque, en un centro comercial, insistimos en aquel modelo primordial donde la armonía universal se resume en el número mágico del tres, en un color específico, el blanco. Y en un mandato masculino: “¡Ha nacido un niño ¡”, gritamos alborozados, cuando cantamos villancicos.

Otra desviación de la narración es que la joven está embarazada. Ya en la década del 40, el artista Carlos Correa había cometido una transgresión similar con su polémica “Anunciación” (obra que también hace parte de la colección del museo). Esta pintura fue censurada en el II y III Salón Anual de Artistas Colombianos, por representar a una desinhibida mujer desnuda, próxima a dar luz, junto a una imagen de María y el ángel. La virulenta crítica de la época la consideró poco menos que un “abominable pedazo de lienzo, bestial e irreverente”, según señala el historiador de arte Carlos Arturo Fernández.

Lea también: Harold Rubio, el artista colombiano que expone en el mundo su trabajo con plastilina

Hoy la virgen preñada, más que en su supuesta inmoralidad, nos hace pensar en la suprema y violenta contradicción que se cierne sobre el cuerpo de las mujeres latinoamericanas para las que ha sido modelo una paradójica maternidad sin sexo. La madona de Liliana Correa, sin embargo, no se avergüenza de su condición de madre soltera y mira de frente al espectador, con la risa que siempre vetó el arte sacro. Tiene una aureola al igual que las divinidades de la tradición, pero ya no de laminilla de oro, sino realizada con los mismos recursos digitales que se usaron en su falso marco barroco. Este retrato, sin duda, no cumple con los parámetros de la “Sagrada Familia”. Y, al contrario, hace peguntas incómodas sobre el ser madre en condiciones de vulnerabilidad, estigmatización y por fuera de una familia convencional en un barrio popular de la Medellín del siglo XXI. También interroga sobre quiénes tienen derecho a la imagen.

En la misma tónica, hay otra desparpajada perturbación en esta sala de maternidades anómalas. Es la poderosa “Familia Negra” (1958), que las cuadrículas estrictas del género de las Natividades habían dejado por fuera. Se trata de un grupo vibrante de mujeres afro: madres, jovencitas, niñas y muñecas. En esta pintura, el color blanco ha virado, el número tres se ha multiplicado, la pasividad femenina se ha transmutado en independencia y su asexualidad en poderosa sensualidad, mientras el mandato masculino simplemente se saca de la escena.