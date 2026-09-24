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Perros & Gatos, una exposición en el Parque Explora para jugar y aprender a querer mejor

La muestra se estrena en el marco de la segunda edición de la Temporada Cultural. Estará hasta septiembre de 2027.

  • La exposición es un trabajo de Parque Explora en alianza con la Promotora Cultural y con el patrocinio del Grupo BIOS. FOTO Julio César Herrera.
    La exposición es un trabajo de Parque Explora en alianza con la Promotora Cultural y con el patrocinio del Grupo BIOS. FOTO Julio César Herrera.
  • Perros & Gatos, una exposición en el Parque Explora para jugar y aprender a querer mejor
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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El Parque Explora abrió este jueves Perros & Gatos, una exposición que incluye más de 45 experiencias de ciencia interactivas para aprender sobre estas especies que tanto nos acompañan y reconocerlos no solo como mascotas, sino como seres que construyen vínculos complejos que enriquecen nuestras vidas y transforman su sentido. Un homenaje al amor.

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Un espacio para divertirse y aprender a querer mejor, porque creemos que sabemos, que con las buenas intenciones basta, pero querer puede convertirse en una forma de crueldad si no responde a las necesidades del otro, en este caso, de los perros y los gatos.

“Esta exposición busca beneficiar a los perros y gatos con los que convivimos. Al jugar, observar y explorar sus formas de percibir el mundo, podremos aprender a reconocer lo que necesitan, respetar sus comportamientos y ofrecerles un cuidado informado. Lo que descubramos durante la visita puede transformar la manera en que nos relacionamos con ellos en nuestras casas y comunidades”, dice el comunicado del Parque.

La exposición está organizada en tres zonas: En su piel: imaginarse perro o gato, para explorar la diversidad de los cuerpos, los tamaños, el pelaje, los cambios y las habilidades de estos animales a partir de juegos e historias gráficas.

En su cabeza: otras formas de percibir el mundo, un acercamiento a la forma en que estos animales perciben el entorno y expresan sus necesidades y emociones. Y En nuestra sociedad: coautores de la cultura, para reconocer el papel que han tenido en la cultura popular: canciones, refranes, arte y costumbres.

“El 83% de las personas en Antioquia tiene perros o gatos, y el 67% de los hogares colombianos vive con al menos un animal de compañía. Convivir con perros y gatos nos plantea preguntas sobre cómo reconocemos las necesidades de otros seres vivos y qué responsabilidades asumimos frente a ellos. Queremos que esta exposición ayude a transformar el afecto en un cuidado informado y a reconocer que su bienestar tiene valor por sí mismo”, dice Andrés Felipe Roldán, director del Parque Explora.

Perros & Gatos fue creada por el museo interactivo Cité des Sciences et de l’Industrie de París y el Parque Explora la reinterpretó a la luz de la cultural local, dándole un lugar protagónico a los perros y gatos criollos.

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“Hicimos una reinterpretación desde varios puntos de vista, gráfico, espacial, conceptual. Es una exposición es muy versátil, muy juguetona, para mover el cuerpo, para conectarse con un texto que expresa mucha sensibilidad en esta relación de nosotros con los perros y los gatos. Queremos que las familias encuentren aquí a los perros y gatos de su vida cotidiana: al criollo, al que se asoma por la ventana, al que cuida una comunidad. Sus historias nos permiten contar cómo se construyen estos vínculos en Medellín y reconocer que ellos también han cambiado nuestras costumbres y nuestras formas de habitar la ciudad”, dice Carolina Sanín Acevedo, coordinadora de contenidos del Parque Explora.

Programación especial

La exposición, que estará abierta hasta septiembre de 2027, cuenta con una programación especial que busca ampliar las conversaciones que plantea la exposición. Habrá charlas, talleres, concursos, conciertos y más.

Este sábado 26 a las 2:00 p.m. se hará Perros con patas de gato, un taller familiar para crear ensambles visuales de animales.

El sábado 17 de octubre, a las 11:00 a.m. y 3:00 p.m., las familias será el concierto Chucuchucú de colitas con Tu Rockcito, un proyecto musical de rock para niños. Ese mismo sábado, pero a las 7:00 p.m., será Perros y porros, gatos y gaitas, una noche de baile y coplería sabanera con los músicos de la Orquesta La Pascasia. Una celebración comentada por Juan Sebastián Ochoa, maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido, magister en estudios culturales y doctor en ciencias sociales y humanas.

A partir del 10 de octubre, tendrá lugar el curso Ni peluches ni caprichos, un espacio para aprender a entender las necesidades de perros y gatos y poder construir con ellos una convivencia basada en el cuidado, el respeto y el bienestar mutuo.

Hasta el 18 octubre las personas podrán participar en el concurso de cuento sobre perros y gatos Un oreja muy larga vino a secar mi llanto. La historia deberá ser de máximo 700 palabras. El concurso tiene cuatro categorías, de 8 a 15 años, de 16 a 28, de 29 a 65 y de 66 años en adelante. El primer lugar en cada categoría ganará $1.000.000 y el segundo, $500.000.

La exposición podrá visitarse de martes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., con cierre de taquilla a las 4:00 p. m. Los sábados, domingos y festivos, el horario será de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con cierre de taquilla a las 5:00 p. m.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

¿Qué se puede ver en la exposición Perros & Gatos?
La muestra está dividida en tres zonas, “En su piel: imaginarse perro o gato”, sobre sus cuerpos y habilidades; “En su cabeza: otras formas de percibir el mundo”, dedicada a su percepción y expresión de necesidades y emociones; y “En nuestra sociedad: coautores de la cultura”, que aborda su presencia en la cultura popular.
¿Cómo participar en el concurso de cuentos sobre perros y gatos de Parque Explora?
Para participar hay que presentar un cuento de máximo 700 palabras antes del 18 de octubre. El concurso tiene cuatro categorías de edad: 8 a 15 años, 16 a 28, 29 a 65 y 66 años en adelante; en cada categoría, el primer lugar recibirá $1.000.000 y el segundo $500.000.
¿Cuál es el horario para visitar Perros & Gatos en Parque Explora?
De martes a viernes, la exposición puede visitarse de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., con cierre de taquilla a las 4:00 p. m. Los sábados, domingos y festivos, el horario es de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., con cierre de taquilla a las 5:00 p. m.
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