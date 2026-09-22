Milagro ambiental en Caldas, Antioquia: hallaron una especie exótica de ave en el Alto de San Miguel

Una especie de ave que nunca se había observado en el Valle de Aburrá fue vista por parte de las autoridades ambientales en el Alto de San Miguel, en Caldas, Antioquia. Esto se convierte en el nuevo milagro ambiental en la región, dejando en evidencia que todavía hay condiciones para la presencia de nuevas especies. El avistamiento del juvenil de vaco cabecinegro se produjo en días pasados en este alto, donde se encuentra el nacimiento del río Medellín. De acuerdo con los expertos, su presencia daría cuenta de que en esta zona hay condiciones aptas para su reproducción y su desarrollo.

“Esto es una muy buena noticia porque demuestra que estamos conservando hábitats muy importantes para nuestra biodiversidad, que tenemos unos indicadores muy importantes de riqueza en biodiversidad y conectividad ecológica”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz Saldarriaga. El vaco cabecinegro es una especie que puede estar entre los 0 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Si bien su nivel de riesgo está clasificado como de preocupación menor en la actualidad, el hecho de que haya sido visto en el área metropolitana da cuenta de las condiciones de los ecosistemas naturales de la región. Entérese: 56 Corredores Verdes oxigenan un millón de m2 en Medellín También es conocido como gaza tigre lineada y es considerado como una de las garzas más esquivas de América Latina por su pequeño tamaño. Se estima que vive cerca de ríos y arroyos rápidos y pedregosos, condiciones muy parecidas a las que se tienen en este alto, ubicado en la vereda La Clara, en el sur metropolitano.

Una de las mayores dificultades para ser ubicado es que se camufla entre las rocas, aprovechando las características de su pelaje, para esperar a sus presas. Puede permanecer largos periodos de tiempo sin moverse. Le puede interesar: Impugnan tutela que ordenó proteger a niños ante hipopótamos en Puerto Nare De acuerdo con portales expertos en estas especies, su presencia más frecuente es en Costa Rica, el noroeste de Argentina, el sureste de Brasil y Guyana, aunque también hay registros de su avistamiento como ave divagante en Nicaragua. Con este avistamiento, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya son 315 las especies de aves que se han documentado en este alto, en el que confluyen las quebradas La Vieja, La González, La Moladora, El Tesoro y Santa Isabel.

En este alto también se tienen registros oficiales del hallazgo de mamíferos como el puma y el ocelote, aves como el águila crestada, el gallito de roca y el atlapetes de anteojos. Esto sin olvidar centenares de anfibios, reptiles, peces, mariposas y cientos de especies de plantas. Este hallazgo se produce a una semana de la Climate Week Biodiversity 2026, que se hará en Medellín del 28 de septiembre al 1 de octubre. Durante cuatro días se hablará de experiencias y de los grandes desafíos en torno a la acción climática en la ciudad y en el mundo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: