Cinco consejos para ayudar a un perro adoptado a adaptarse: paciencia, rutina y visita al veterinario

Este miércoles 23 de septiembre se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado, y las cifras en Colombia muestran que cada vez más familias deciden dar ese paso.
En Bogotá, durante 2025, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reportó 479 perros adoptados a través de su Programa de Adopciones y Hogares de Paso. En agosto de 2026, una sola jornada de adopción durante ExpoPet logró que 105 perros y gatos encontraran una nueva familia, una de las cifras más altas registradas por esa entidad.