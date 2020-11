Un evento inédito pero con esperanza, así califican los organizadores de la Feria de las Flores esta fiesta, que este año no fue en agosto y será en noviembre, no presencial sino virtual. “Hacer una feria en estos momentos es un alimento para el alma, es cuidar a nuestra población emocionalmente, es valorar las tradiciones, poder generar un derrame económico en los silleteros, los artistas, los artesanos y toda la gente de producción, y para la ciudad y la comunidad esto genera lazos no solo de solidaridad...