Uno de los primeros mensajes que se conoció fue el del Ministerio de Cultura.

“@mincultura lamenta el fallecimiento del maestro Fernando Botero. Su vida es el testimonio de quien decidió, desde muy temprano, hacer de su vocación un esfuerzo por crear un estilo que ya es parte de la historia del arte. A su hijo, @JuanCarBotero y a toda su familia un abrazo”, se lee en el trino en la plataforma X (antes Twitter).

Desde Otraparte, la Casa Museo de Fernando Botero, dejaron un emotivo mensaje:

“Querido Fernando Botero: la fama te ha vuelto tan invisible que para verte tengo que apelar a la máquina de escribir, y aun así no sé si te alcanzo, me gustaría tanto darte un abrazo y tomarnos un aguardiente, Si no, un fuerte abrazo”, recordando un mensaje que Gonzalo Arango, el nadaísta, le envío al maestro.