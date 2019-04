Cuando el maestro Botero fue un niño

En el Museo de Antioquia hay dos cuadros enfrentados que representan la visita de los reyes de Francia Luis XVI y María Antonieta a Medellín. No es que hayan venido, los imaginó Fernando Botero . Ella tiene una lora diminuta sobre su dedo y él posa delante de una anciana que está en una puerta para atisbar a los reyes.

De los 6 a los 11 años (1938-1943) estudió educación primaria en el Colegio Ateneo Antioqueño, que ya no existe.

“Su relación con el arte no fue en los museos. El contexto era conservador y el único arte que podía admirar era el de las iglesias”, explica Christian Padilla, autor de Fernando Botero: la búsqueda del estilo (2012).

Cursó secundaria en el colegio Bolivariano, del que fue expulsado, contó él en una entrevista para este diario en 2012, por un artículo sobre Picasso, que salió publicado en EL COLOMBIANO el 17 de junio de 1949, “Picasso y la inconformidad del arte”, porque lo consideraron atrevido y las ilustraciones obscenas. Ya el cura Henao, dijo él, le había dicho algo: “Mire, esos dibujos pornográficos que está haciendo no me gustan, me advirtió. Tiene que cambiar eso”. Y ahí vino el artículo y la expulsión.

Por esa razón culminó su educación en el Liceo de la Universidad de Antioquia, en ese entonces ubicado en el edificio de San Ignacio, hoy Paraninfo de la U. de A.

Medellín no tenía museos, tampoco galerías de arte para la exhibición. Para ese momento nadie pensó que por sus calles caminaba el hijo de dos campesinos de Yarumal y Santa Bárbara que se convertiría en uno de los más reconocidos pintores del mundo. Uno que mañana, 19 de abril, llega a los 87 años