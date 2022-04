Si usted es de los que este año estará en el Festival, tenga en cuenta las siguientes sugerencias para que no se le amargue su visita.

· No se deje llevar por los parranderos. Sí, Valledupar estará lleno de parrandas en todas las casas, pero el espectáculo no está ahí. El Festival está en la plaza, no es las parrandas ni en las fiestas privadas.

· Ahora, si cree que tanto acordeón lo satura, está bien. Puede ser monótono. Entonces, busque en la agenda otros eventos del mismo Festival, conozca Valledupar, vaya al río Guatapurí, disfrute de su comida, y el sábado se lo dedica a escuchar la semifinal de acordeoneros en la Plaza.

· Es bueno que consiga la compañía de un vallenato (habitante de Valledupar) que lo vaya guiando sobre todo con la dinámica del concurso, que le vaya explicando los aires y el papel de figuras como el cajero y el guacharaquero. Mejor dicho, es como cuando en un partido de fútbol usas audífonos para escuchar la narración de un locutor. Acá pasa lo mismo.

· En la Plaza y en el Parque de la Leyenda mientras el acordeonero esté tocando, no vaya a bailar. Para el acordeonero puede significar un agravio que le bailen su melodía, entonces, la manera de disfrutarlo es sentado.

· Si mientras lee este artículo se anima a ir a Valledupar, tenga en cuenta varias cosas. El transporte aéreo es costoso, por eso puede considerar irse por carretera. De Medellín a Valledupar son cerca de 12 horas en carro. El hospedaje también puede ser costoso. Busque a través de cualquier aplicación opciones más económicas. Por último, el transporte dentro de Valledupar puede complicarse, entonces consiga un conductor de confianza que lo espere, principalmente, en el Parque de la Leyenda, ya que es un poco más retirado del centro de la ciudad.