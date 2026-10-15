Pasó por Medellín Manu Buffara, una de las chefs más premiadas de Latinoamérica

La chef brasileña Manu Buffara subió al escenario del Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte, en Medellín –este miércoles 14 de octubre– para explicar la idea que guía su cocina: los ingredientes viajan, las personas migran y los sabores se transforman. Buffara fue elegida en 2022 como la mejor chef mujer de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, la lista que cada año reconoce a los mejores restaurantes de la región. Después de su charla, habló con EL COLOMBIANO.
El foro, que este año llegó por primera vez a Medellín, reunió durante dos días a chefs de Colombia, Latinoamérica y Europa, entre ellos Álvaro Clavijo, de El Chato, en Bogotá, y Juan Manuel Barrientos, de Elcielo.