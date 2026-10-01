¿Amante de la buena comida? Medellín Gourmet regresa con 150 restaurantes participantes y menús desde $89.000

El jueves 1 de octubre comenzó Medellín Gourmet, que llega a su edición número 29 y regresa por segunda vez este año, tras la temporada de abril. En esta ocasión participan 150 restaurantes de Medellín y el Oriente antioqueño, entre establecimientos reconocidos y otros que quizá todavía no están en el radar de muchos comensales. El festival es una oportunidad para visitar ese lugar que lleva meses en la lista de pendientes o descubrir nuevas propuestas gastronómicas. Si a usted le gusta salir a comer, seguramente ya ha escuchado hablar de este festival. Si todavía no lo conoce, aquí le contamos de qué se trata y cómo puede aprovecharlo. ¡Prepare el apetito!

¿Cómo funciona Medellín Gourmet?

Cada restaurante participante arma un menú para dos personas con una entrada, dos platos fuertes, un postre y bebidas, que sale más barato de lo que costaría normalmente en los restaurantes. Hay cuatro precios: $89.000, $119.000, $159.000 y $209.000, los mismos de la edición de abril. Todos incluyen bebidas y café.

Platos que juegan con lo que ya conocemos Lo que más llama la atención de esta edición es lo que algunos cocineros están haciendo con ingredientes muy nuestros. En Mítico, los gnocchi no van hechos con papa, sino con ñame. En Zombra, la cidra se convierte en kimchi y comparte plato con una pasta artesanal y queso Paipa madurado. Y en Hacienda Origen, el chicharrón llega con un ceviche de tomate de árbol sobre migas de arepa de chócolo. En los postres también hay sorpresas. Malanga del Trópico hace un cheesecake de corozo con merengue de flor de jamaica, y Perú Wok lleva la chicha morada a una milhoja, en forma de gelificado entre capas crocantes y crema pastelera.

Medellín Gourmet también tiene ganadores

Además de ser un festival para salir a comer, Medellín Gourmet también premia a los restaurantes, y quienes eligen son los mismos comensales. Después de ir a uno de los restaurantes participantes, usted puede entrar a la página del festival, buscar el restaurante y abrir la pestaña de valoraciones. Ahí califica de una a cinco estrellas tres cosas: la comida, el servicio y el ambiente. Esas calificaciones también le sirven a usted. Mientras avanza el festival, puede ver lo que otros comensales opinaron de cada lugar e incluso ordenar los restaurantes por los más votados, algo muy útil para escoger la próxima cena. Cuando termina el festival, Medellín Gourmet anuncia a los ganadores de la cuchara, que es el reconocimiento que reciben los mejor calificados. Los premios se reparten por cada uno de los cuatro precios del menú y por zona, una para Medellín y otra para el Oriente. En la edición de abril, los ganadores del menú de $89.000 fueron Tomahoxs en Medellín y Trattoria Grappolo en el Oriente. En el de $119.000 ganaron María Paella y La Berraquera, y en el de $159.000, Gabo y Mestizo de La Troja. En la categoría más alta, la de $209.000, la cuchara fue para Melelé Cocina de Territorios en Medellín y para Steak Blue en el Oriente. Si quiere ir a la segura, tiene suerte. De esos ocho ganadores, siete vuelven a participar en esta edición, así que este mes puede probar con sus propios ojos, y con su propia barriga, por qué se llevaron la cuchara. Y de paso, dejar su calificación para ayudar a elegir a los próximos ganadores.

Mucho más que una salida a comer

Detrás de cada menú hay mucha más gente de la que uno ve en la mesa. Según cifras de los organizadores, entre abril y mayo la edición anterior vendió 171.529 menús, recibió 343.058 comensales y le dejó al sector gastronómico cerca de $29.400 millones. Además, ayudó a sostener más de 1.500 empleos relacionados con los restaurantes. “Cuando hablamos de Medellín Gourmet hablamos de platos, pero también de personas. Detrás de cada menú hay cocineros, meseros, proveedores, productores, domiciliarios y muchas otras personas que viven de que los restaurantes tengan movimiento”, explica Jorge Gómez, CEO de País Gourmet, la empresa que organiza el festival.