“ Claro. Me gustaría democratizar el arte y la cultura en todos los municipios de Colombia. Y cuando digo eso, no me refiero solamente a los artistas de dedicación sistemática, sino también a los saberes de la gente de los municipios más apartados. Hay que llegar a toda Colombia, porque la cultura ha estado muy centralizada. Entonces no es quitarle a la gente lo que la gente ha conquistado, al movimiento teatral a los movimientos culturales, al contrario, buscar cómo incrementarlo, pero extender la cultura a todo el territorio nacional".

"Pues claro, son mis colegas, mis amigos del almas, he estado conversando con ellos, que pasa es que ahora no es solamente con ellos. También hay que conversar con la gente de las bibliotecas, de los medios audiovisuales, de los monumentos, pero claro, ahí estoy pa' las que sea".

¿Cómo está el acceso a pensiones de las personas dedicadas a las artes?

"Pues eso no depende del Ministerio de Cultura. Es una sinergia de varios ministerios, el Ministerio de Trabajo por ejemplo, entonces por supuesto me voy a ocupar de eso también, pero ahorita hay que esperar porque no me he posesionado. Precisamente, la reunión de hoy es para eso".

Menciona varias veces a las bibliotecas. ¿Va a tratar de llevar más literatura a más zonas del país?

"Claro, es una de las cosas muy buenas que ha hecho el Ministerio de Cultura y por supuesto necesita más presupuesto, y extenderse mucho más y convertir la lectura en un hábito , no en una política de los editores solamente. Comprar un libro aquí es carísimo, hay que hacer que la gente pueda acceder, eso es lo que estamos estudiando en este momento”.