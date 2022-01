En Nueva York, Harold Trompetero graba su nueva película

En Nueva York, donde ya había rodado las películas Violeta de colores (2005) y Riverside (2009), el director y guionista Harold Trompetero inicio el rodaje de su nueva película.

Se trata de Un Parcero en Nueva York, que narra la historia de un hombre de 50 años, acosado por la pobreza y las deudas, que deja su país y su familia en busca del llamado sueño americano.

“Cuando llega a New York, Armando comienza una aventura que lo llevará a comprender que no todo es como lo pintan y que la buena calidad de vida no está marcada por el éxito o el dinero, sino por los parceros y el amor”, resalta Trompeteo, que en 2020 estrenó El Baño, una cinta que rodó en cuarentena, desde las casas de los actores.

En el reparto aparecen Carlos Hurtado (protagonista), Judith Segura, Erika Glasser, Francisco Bolívar, Tavo Bernate, Camilo Baena y los comediantes Diego Camargo y Tato Cepeda.

Además del rodaje en Estados Unidos, también grabará en Bogotá. El filme tiene el apoyo de CineColor Colombia y su distribuidor internacional Cineplex.