Irene Vallejo cerró el Hay Festival de Medellín

Esta película llega a estrenarse a salas, pero hoy los estrenos están muy vinculados a las plataformas...

“Es una encrucijada, son dos caminos que se cruzan. Yo no puedo mentir, algunas de las películas que más me impactaron siendo niño las vi en televisión. La primera vez que vi Metrópolis de Fritz Lang fue en la tele. La primera vez que vi un Hitchcok fue en televisión, también los clásicos de cine mexicano. No creo que vayan a desaparecer las salas de cine, pero va a ser una experiencia más determinada para cierto tipo de película. Te puedo decir que todo viene con algo bueno y algo malo, es decir, la vida es un sánduche de mierda, tiene más pan o menos pan, pero siempre hay mierda. Las películas se van a hacer y se verán en cine o en plataformas.

Yo llevo cargando Pinocho cerca de 15 años, ningún estudio la quería hacer y Netflix me dijo, hagámosla, y yo estoy encantado de que se haga, creo que más allá de un titular interesante, el fenómeno merece el análisis y el tiempo de que respire. Estos cambios se van a llevar otros cinco años para definir dónde cae qué. Lo interesante es que podamos seguir contando historias, eso es lo más importante”.