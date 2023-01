“Hace una año largo vine de desparche con amigos a jugar baloncesto y nos encontramos que no había ni tableros ni aros, que el piso estaba deteriorado. Se notaba que hace muchos años no le invierten nada”, cuenta desde la cancha Pope (José David Rivera es su nombre real), mientras se toma fotos y recibe el saludo de los vecinos, desde los más chicos, hasta los más ancianos.

Allí nació el reguetón

“Acá (dice señalando la cancha) nació el reguetón en Medellín, de esta cancha pasó a Castilla y a Francisco Antonio Zea, acá era donde parchábamos con Golpe a Golpe, Balvin, el Tigre y Reykon y comenzamos a hacer canciones y eventos, en este barrio recibimos el primer empujón para nuestra música, por eso le tenemos tanto cariño al sector y queremos devolverle todo lo que nos dio”, recalca el DJ y socio de la productora 574, que forma nuevos artistas.

La remodelación de la cancha es el primer paso de un gran proyecto en el que Pope planea convertir el sector en un polo de turismo, a partir del deporte y el reguetón. “Queremos un flow como el de la Comuna 13”, añade Pope.

Quiere construir, al frente de las canchas, un espacio con estudios de grabación, que ofrezca precios bajos para que lo jóvenes impulsen sus carreras musicales.

“Hay muchos pelados que no tiene lugares o presupuesto para grabar o no tienen quién los asesore y nosotros queremos brindarles esas oportunidades, porque no se trata solo de grabar. Queremos que tengan apoyo de abogados, compositores y productores, todo un equipo para apoyar sus procesos”.

Pope reitera que hay mucho talento en las calles y que muchas veces se quedan en el camino por falta de oportunidades.

“Lo que estamos haciendo con Balvin es buscar un espacio en el barrio (Alfonso López), cerca a la cancha, para montar esos estudios y hacerles el acompañamiento artístico y legal”.