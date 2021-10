En charla con EL COLOMBIANO, Jessi confirmó que este año no estará en el programa concurso Yo me llamo, en el que había sido jurado al lado de Amparo Grisales y César Escola.

Tras una larga temporada sin lanzar canciones en solitario, Jessi Uribe regresa al panorama musical con el sencillo Si me ven llorando, con el que también regresa a las raíces de la música popular.

¿En esta canción retoma la esencia de la ranchera?

“Volvemos a las raíces del género, pero con mi estilo, con arreglos románticos, me considero un artista diferente frente a la interpretación de otros, porque le canto al despecho, pero desde el romanticismo”.

¿Ya se reencontró con el público en shows en vivo?

“He tenido conciertos importantes, estoy feliz por volver a los escenarios, con todos los protocolos y distanciamientos. Estar en el escenario es lo más hermoso que me puede pasar y gracias a Dios lo estamos haciendo de nuevo.

Los conciertos virtuales los hacía para estar en contacto con la gente, pero el público me hacía mucha falta”.

¿Cómo va la consolidación de su carrera en el exterior?

“Estoy trabajando duro en este sencillo, no solo en Colombia, sino en Ecuador, Guatemala, donde somos tendencia, así como en República Dominicana, Venezuela.

Tengo mi primer concierto pago en México ahora en diciembre, en el DF, estoy muy feliz, acabo de cumplir con una agenda con 10 presentaciones en Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, ha sido un año muy bueno”.

¿A qué atribuye el éxito de sus canciones?

“Es un conjunto de cosas, el carisma que tengo, porque no solo se trata de cantar, es de armar todo un show, un perfomance, los que me han visto en vivo saben lo diferente que soy y eso me tiene en el lugar donde estoy, además acompañado por un gran equipo de trabajo, de mi banda.

Todo me sorprende, diosito lo hace cada día y la agradezco, porque sé que vienen muchas cosas buenas”.