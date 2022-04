Luego, cuando se vino a vivir a Medellín, a las Torres de Bomboná, en el Centro, y en plena adolescencia, descubrió el rock y canciones como “Todo hombre es una historia”, de Kraken, y Dancing in the dark, de Bruce Springsteen.

En su ADN aparecen canciones como Volver , de Carlos Gardel, y No tengo dinero , de Juan Gabriel, temas que marcaron su infancia en Carolina del Príncipe.

El origen

“Es un álbum muy especial, porque va al origen de las cosas, es un viaje a la infancia a recordar cada canción y momento de mi época en casa, cantando con mi papá y mis hermanos; es regresar al centro de Medellín con la música que escuchaba en ese momento y luego un paso por la época más adulta”, contó Juanes en charla con EL COLOMBIANO.

Para este trabajo discográfico, el paisa propuso toda una propuesta estética basada en una entrevista, en la década del 60, The Beatles en The Ed Sullivan Show.

“Con nuestro equipo empezamos a pensar cómo llevar esta propuesta a un documental y nos fuimos a esos momentos icónicos de la música en la televisión, me gustaban las entrevistas de David Bowie, y veía esos sets de televisión y me parecían muy chéveres y en medio de esas conversaciones surgen las ideas y cuando las veíamos plasmadas sabíamos que podía parecer extraño estar vestido como John Lenon cantando como Gardel, pero al final quedó mucho mejor de lo que nos imaginamos. Estamos muy contentos con el resultado final, no veo la hora de compartirlo con la gente” .