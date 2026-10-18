Con un libro colombiano escrito con gramática queer, Julian Delgado Lopera es finalista del National Book Award

Con su libro Lo primero que se rompió fue el corazón, el escritor Julián Delgado Lopera está en la lista de los finalistas del National Book Award, uno de los premios más importantes del circuito del libro en los Estados Unidos. Nacido en Bogotá y radicado en el país del norte, donde ejerce la docencia en escritura creativa, Delgado Lopera conversó con EL COLOMBIANO sobre la poesía que encontró en el lenguaje callejero de las personas trans y de su relación con las obras de Pedro Lemebel, Manuel Puig y Fernando Molano Vargas.
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