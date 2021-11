¿Quién es Juliana Velásquez la colombiana que ganó Latin Grammy?

En los últimos años ha interpretado protagónicos en Historia de un crimen: Colmenares, La tia Ceci, Pa’ quererte y Siempre fui yo.

En 2020 lanzó su primer álbum Dos y Veintidós y en 2021 Juliana.

En estos Latin Grammy se impuso en la categoría en la cual también competían Giulia Be, Bizarrap, Zoe Gotuso, María Becerra, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami y Marco Mares.

En un vestido verde esmeralda con detalles brillantes y guantes oscuros, Juliana Velásquez subió emocionada al escenario y se quedó con la atención de los asistentes que la observaban con curiosidad.

Antes de pronunciar su discurso de agradecimiento y de manera sorpresiva, interpretó un fragmento de Joaquín, una canción que compuso inspirada en la historia de un pescador colombiano que salió a trabajar y no regresó a su hogar.

“Este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música. A mi familia, a mis amigos, a mis productores, a mi mamá, Colombia esto es tuyo”, manifestó en la ceremonia.