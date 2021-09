La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas, fue producida por el reconocido Ovy On The Drums , quien logra una mezcla sonidos frescos junto a los beats del reguetón y hip-hop que lo caracterizan.

Los mensajes en las canciones de Karol G siempre son claros, hablan de empoderamiento e igualdad, logrando que sus letras lleguen a cada rincón del planeta y con Sejodioto , su más reciente sencillo, no parece ser la excepción.

Karol G, es llamada por la revista Billboard como The Next Latina Queen, por el liderazgo que hace en un genero dominado por hombres, además aparecerá en la próxima portada en el marco de la Latin Music Week. Adicionalmente, participó como protagonista en The Superstar Q & A session, moderado por Leila Cobo, VP de Billboard Latin.

La estrella colombiana destacó este martes los sacrificios hechos para ubicarse en lo alto del género urbano, en la que ha sido una trayectoria sostenida por un solo mantra: "Te tienes que despertar diciendo: 'Soy la 'fucking' número uno'".

La colombiana fue una de las figuras de mayor calado en la primera jornada de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra en Miami, en Estados Unidos y en la que aprovechó para anunciar la publicación hoy de su nuevo sencillo.

En una conversación con Leila Cobo, la máxima responsable de música latina en Billboard, la cantante explicó que sentirse "la 'fucking' número uno" implica ser "disciplinado, trabajador, buscar las salidas y las formas para sobresalir".

"Odio las adversidades, lloro por todo y me lo tomo personal, pero si algo tengo claro es que de las crisis viene lo mejor", ahondó la intérprete de "Bichota", quien confesó ser "muy meticulosa" y una artista que le gusta "estar al tanto de absolutamente todo" lo que rodea la publicación de su música.

Señaló que tanto ella como otras cantantes de música urbana han pasado muchos sacrificios para ubicarse donde están, pero se mostró feliz de que la discusión sobre las mujeres artistas en un género que tenía predominio masculino ya es una "página pasada".

En ese sentido, dijo que la pregunta ya no es cómo se siente como mujer estar cantando reguetón, sino "qué se siente liderar, estar liderando este género".

La intérprete de 26 éxitos en las listas de Billboard, 12 de ellos en los 10 primeros, reveló que durante un tiempo abandonó la música y se fue a Nueva York y luego a Boston para aprender más sobre la industria.