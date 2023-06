En Medellín el núcleo de la música del Pacífico norte colombiano está en la Carrera 98 #38-34 en Santa Mónica, en toda una esquina. Allí queda la sede de La 19 Studios, una casa productora que forma y promueve los talentos consagrados a los actuales sonidos afrocolombianos.

Todo se hace ahí: la preparación de los videos, la edición de las canciones, el montaje de festivales y escenarios para dar a conocer sus propuestas y estéticas. El sitio —que fue fundado hace nueve años— convoca a los artistas nacidos en el Chocó y radicados en Medellín para ofrecerles herramientas que les permitan hacer realidad el sueño de todo creador: vivir con dignidad de su arte.

La experiencia de llegar del Chocó a Medellín no fue ni es fácil. Una puerta laboral se abre luego de tocar con insistencia en muchas. En el caso de los músicos, eso se traduce en pocos escenarios dispuestos a acoger propuestas sonoras alejadas de los ritmos mandamases en las emisoras y las discotecas. Si en Medellín un músico no hace reguetón ni despecho, ve cómo se enredan los caminos para subirse a una tarima. Al menos eso cuenta el cantante y productor Leison Bejarano. Y esa, en resumidas cuentas, es la razón de La 19 Studios. “Nos dimos cuenta de que si no nos invitaban a los festivales debíamos crear nuestros propios festivales, abrir nuestros propios espacios”, dice.

Para formar parte de los proyectos cobijados por la 19 se deben cumplir una lista corta de requisitos. El primero es el de ser artistas nacidos en el Pacífico norte y afincados en Medellín. Además, tener una trayectoria profesional inferior a los cinco años y dedicarse al reggae, hip hop o al ritmo exótico. Y, como en muchos lados, tener una disciplina a prueba de lluvia y fuego. Esto último queda muy claro después de echarle un vistazo a los mensajes pegados con chinches en una cartelera, en plena sala de La 19 Studios. “Cambia de actitud para obtener los resultados deseados”, se lee en uno. “El orden y el aseo nos conducen a una alta productividad”, se lee en otro.

Aunque tienen otros proyectos en marcha, el emblema de La 19 Studios es School MC. Dos veces ganador del Festival Altavoz y con experiencia en las tarimas de Feria de Flores, el grupo ha lanzado producciones vinculadas con las experiencias de los migrantes internos colombianos. El primero es el EP Fluye, puesto en circulación pública en 2018 y que recrea la mirada de los chocoanos recién llegados a las montañas de Antioquia. Dicotomía, de 2021, es un disco que revela madurez en la búsqueda de la identidad musical y un afianzamiento en el nudo de cemento y bombillas que es cualquier ciudad de América Latina. Todas estas canciones se pueden escuchar en las plataformas de audio y en Youtube.

En el empeño de abrirse caminos, La 19 Studios ha organizado, además, un evento para celebrar los talentos afrocolombianos. Se trata de Vibra Exótica, una gala en la que se lanzarán canciones –entre ellas una nueva de School MC– y se reconocerá a diferentes gestores culturales y activistas de la vida y la cultura chocoana en Medellín. En escenario estarán School MC, Dj DelaKing, Dj Wilo, Pj, Katty Marc, Dhito Flórez, Keyler. El acto —programado para el viernes 23 de junio en el Hype Medellín (Laureles)— comenzará a las nueve de la noche y le ofrecerá a los asistentes una descarga de Ritmo Exótico, Dance Hall, Dembow, Clasicos, Afrobeats, Salsa Urbana.

La 19 Studios y Scholl MC demuestran que Medellín baila mucho más que reguetón.