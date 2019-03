¿Cómo dibujar a Freddie Mercury?, según el ilustrador Alfonso Casas

El cantante Freddie Mercury nació tres veces: la primera, como Farrokh Bulsara; la segunda, como Freddie (aunque el exvocalista de Queen nació en Zanzibar, India, siempre consideró que su verdadero país fue Inglaterra), y la tercera, “el día de su muerte, porque murió el hombre y nació la leyenda”.

A esa conclusión llegó el ilustrador y escritor español Alfonso Casas en su libro Freddie Mercury, una biografía. Con el fallecimiento del cantante nació el mito. ¿Cómo se sabe? Bohemian Rhapsody, la película, fue una de las más vistas en el mundo, y Colombia no fue ajena: hasta el 10 de febrero la habían visto 1’607.803 (los taquillazos en Colombia, películas de Hollywod generalmente, sobrepasan el millón de espectadores).

La leyenda, porque revivió a Queen, Mercury y sus canciones. Oh mama mia, mama mia, mama mia let me go! El tema de seis minutos “Bohemian Rhapsody” apareció en 1975 y, contra todo pronóstico, se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música. La composición tenía una mezcla atípica: balada, rock, ópera, armonías multiplicadas, piano, voces a capela.

El año pasado, según las cuentas de Spotify y con motivo de la película, la banda superó a ídolos del reguetón y el pop como Maluma, Shakira y Nicky Jam. En la mayoría de países fue número uno en las listas de la plataforma.

Detrás del ídolo

A Alfonso Casas le interesó el lugar de Freddie Mercury en la cultura popular. Quería mostrar que detrás del cantante que se subía al escenario con la seguridad y firmeza de la estrella “se escondía un hombre tímido con los mismos miedos y anhelos de cualquier persona”.

Para entender el personaje investigó libros, documentales y cualquier material que encontraba. “Siempre tuve presente que esta biografía no iba a incluir material nuevo para los fans más acérrimos de Freddie, sino que era solo un homenaje, una visión más del estupendo artista que fue Freddie Mercury y de la persona que había detrás”.

Alfonso Casas conversó con EL COLOMBIANO sobre cómo hizo el libro y las historias que usó.

Hay una parte muy entretenida cuando aparecen las viñetas, similar a como sucede en los cómics.

“Soy un enamorado de los cómics y considero que son un estupendo vehículo para contar historias. Cuando empecé a trabajar en este libro ya sabía que ciertas partes, como el Live Aid o los posibles significados de ‘Bohemian Rhapsody’ serían narradas a través de viñetas”.

¿Cómo le fue en su faceta de escritor y qué retos supuso?

“Aunque ya había hecho mis propios guiones, escribir esta biografía fue un gran reto y una enorme responsabilidad, pero estos son una oportunidad para mejorar; si salen mal, al menos se trata de errores nuevos”.

Si le hablara como ilustrador, ¿cuales fueron esos elementos gráficos con los que caracterizó a Freddie?

“Es complicado intentar dar vida a una persona cuya imagen está tan metida en el imaginario colectivo. Aunque muchos crean que Freddie Mercury siempre lució bigote y pelo corto, lo cierto es que este fue solo uno de sus muchos e icónicos looks. Hacer reconocible al personaje en esos estilos fue algo complicado, pero al final las ilustraciones tienen algo que hace que encajen”.

¿Cómo hizo para no caer en la caricatura?

“Este fue el otro gran reto, sobre todo con unos rasgos tan marcados como los de Freddie. Encontrar un estilo en el que se identificara al personaje y que a la vez reflejara mi estilo hizo que la fase de bocetos se extendiera más de lo normal, pero una vez encontré la formula, los diseños finales fueron más rápidos”.