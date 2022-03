La cantante de música country Dolly Parton publicó un mensaje en sus redes sociales en el que retira su nombre de la lista de los nominados a ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll. “Aunque me siento halagada por de estar nominada (...) no siento que me haya ganado ese derecho. No quiero que los votos se dividan por mi culpa”, se lee en el comunicado.

Parton es considerada una de las más importantes voces del sonido country. Ha ganado en siete ocasiones el Premio Grammy y ha sido nominada a los Globo de Oro. La revista Rolling Stone la incluyó en su lista de las mejores cantantes del siglo XX.

No es la primera vez que un artista se niega a ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. En el pasado John Lydon –conocido como Johnny Rotten– envió una carta furiosa a la gala en la que se incluía a los Sex Pistols en dicho escenario.

Todavía no se sabe si la petición de Parton será acogida por el organismo encargado de escoger a los músicos.