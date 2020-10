Conozca la historia de una donación de arte que transformó a Medellin

Haga memoria y trate de recordar ese regalo que marcó su vida, ese detalle que aunque ya no atesore dio un giro a su existencia. Imagine esa sensación aumentada no a una persona, sino a toda una ciudad.

El artista paisa lo ha contado muchas veces y se lo repitió hace casi dos años, en noviembre de 2018, a este diario en una entrevista exclusiva en su casa en Mónaco: “Cuando decidí donar mi colección se la ofrecí a Medellín y no me pararon bolas (...). Envié la carta al Banco de la República (en Bogotá) y me respondieron de inmediato”. Entonces en el ambiente quedó la idea de que Botero no le iba a dar nada a Medellín y sí a Bogotá y empezó el alboroto.

Una recién graduada arquitecta, Ana María Villa, inició una campaña de recolección de firmas cuando se dio cuenta del hecho, “como algo pequeño y se fue volviendo grande. Eran tiempos sin redes sociales, sin celular, esa campaña era a mano y a pie, firma tras firma para decirle a Botero que los ciudadanos queríamos su obra”.

La campaña, que comenzó en agosto de 1998, tuvo como lema, “si Botero no regala sus obras se nos arma la gorda”, y se convirtió en un tema de ciudad. Encontró las puertas abiertas de empresas y medios de comunicación, los niños hacían hasta dibujos para demostrarle su amor y admiración al maestro. Villa terminó recogiendo 150.000 firmas que gracias al entonces secretario de Educación de Medellín, Juan Luis Mejía, quien la contactó con uno de los hijos de Botero, Juan Carlos, pudo darla a conocer al artista.

Primero fue una llamada telefónica, a Pietrasanta, Italia, para hablar con Botero. “Él sabía todo lo que se estaba generando en la ciudad, no hizo sino darme las gracias, y me explicó que tenía que cumplir su promesa y darle a Bogotá lo que le había ofrecido, pero que la oferta a Medellín y su museo seguía en pie, ‘quiero hacer un museo con la obra mía’, me dijo”, cuenta Villa.

Y es que si algo tenía claro Pilar Velilla era que el ofrecimiento de Botero a Medellín iba a ser una realidad. “Él nunca se negó, nunca dijo que no se la iba a dar”. Así como Florencia alberga las obras de Miguel Ángel, Barcelona las de Gaudí y Girona las de Dalí, Botero quería que Medellín tuviera las suyas y la campaña de Villa ayudó a acelerar el proceso y a tocar fibras.

Con las muestras de afecto ciudadano y la visita de las autoridades de turno a la casa del maestro en París, en septiembre de 1998 se oficializó la construcción del nuevo Museo de Antioquia y una plaza con 10 esculturas. El alcalde creó una gerencia del proyecto con Tulio Gómez a la cabeza, se convirtió este en un tema de ciudad y empezó la odisea.