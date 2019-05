La silla de La Luciérnaga ya tiene un nombre

Pese a que desde hace seis años no hacía parte del programa, Gabriel de las Casas se siente jugando de local en La Luciérnaga, el espacio radial al que regresa, esta vez como director.

Su voz se volverá a escuchar al aire desde el lunes 14 de julio cuando ocupe el puesto que hoy ostenta Gustavo Gómez, quien desde ese mismo día estará en la dirección del informativo 6 AM, también de Caracol.

De las Casas estuvo durante 17 años en La Luciérnaga, entre 1996 y 2017, para luego pasar por Blu Radio y luego por Claro, donde desde hace cinco años es el director de relaciones corporativas.

“Solo una dirección me sacaba de Claro y me devolvía a la radio, en los dos últimos años tuve dos ofertas para regresar, pero volver a estar sentado en la mesa de trabajo de La Luciérnaga me llenó de ilusión”, recuerda Gabriel, al anotar que la radio siempre ha sido su pasión, la misma que heredó de su casa, donde el transistor permanecía encendido casi las 24 horas del día.