La poeta y socióloga Ana María Bustamante (Medellín, 1991) ha obtenido tres galardones literarios: El Nacional de Poesía Carlos Héctor Trejos (2016), El Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio (2019) y El Latinoamericano de Poesía Ciro Mendía (2020). Ha publicado dos libros, Antes de ser silencio, con la editorial Sílaba, y Nieve, con el sello español Valparaíso. Este título estará pronto en las librerías de Colombia.

EL COLOMBIANO conversó con ella sobre su camino literario y las formas de circulación de las obras de los autores emergentes.

En su carrera hay tres premios literarios. En su experiencia, ¿los premios son el mejor camino para afianzar una carrera en las letras?

“No se puede negar que el tema de los premios es un asunto importante en la trayectoria de escritores y escritoras en la actualidad, pues abren puertas que probablemente no se abrirían de no ser por el eco que los premios traen consigo. No obstante, asegurar que son el mejor o peor camino para afianzar una carrera en las letras sería apresurado y quizás equivocado”.

¿Por qué lo dice?

“Porque pienso que hay también muchos otros factores que influyen, como en ocasiones las necesidades de la industria por vender cierto tipo de contenido o los temas mediáticos y de fácil ‘consumo’”.

¿Cuál fue el proceso para que Nieve fuera parte del catálogo de Valparaíso?

“Luego de que el libro ganó el Premio Latinoamericano de Poesía Ciro Mendía, yo les envié el manuscrito. Un par de meses después me contactaron para contarme que deseaban publicarlo”.