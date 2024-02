– Por un lado siento mucha esperanza de que las cosas van a cambiar, que van a ser distintas, pero, por el otro lado, siento, en general, en la ciudad y en el país una incertidumbre que no necesariamente es algo malo. Y lo he conversado con un par de nuestros aportantes, es como esa sensación de que Antioquia va a estar muy sola este par de años. Pero te digo que no es necesariamente malo, creo que eso nos genera una cantidad de oportunidades, yo siempre veo el vaso medio lleno.

Prieto piensa que a la ciudad hay que volverla a conocer.

– Esta ciudad ha cambiado mucho y no podemos ser ajenos a ella. Yo creo que las organizaciones culturales no podemos dar la espalda a este cambio. Las personas que la habitan hoy en día son distintas. Lo que nosotros considerábamos como el ciudadano de Medellín hace cinco o seis años no tiene nada que ver con el ciudadano de Medellín de hoy y, como organizaciones culturales, tenemos que repensarnos para ver cómo podemos servir a esas comunidades.

– ¿Culturamente en qué cree que se debe trabajar este año en la ciudad?

– A nivel cultural se debe seguir trabajando conjuntamente. Como organizaciones culturales tenemos la obligación de unirnos y de unir una ciudad que siento que está dividida. Como sector creo que esa tiene que ser nuestra labor: utilizar las artes, la música, la danza, el teatro, los museos como excusa para unir a la gente.

– Y, bajo esa premisa, ¿cuáles son los planes de Filarmed para este año?

– Hemos pensado que vivimos en un mundo hiperconectado, pero, a pesar de eso, estamos muy desconectados de nosotros mismos, del otro, del que es diferente y del territorio. Entonces, en esa misma línea, creamos la temporada Conexiones. La orquesta ha sido pionera, creo yo, en ser relevante para sus comunidades. Hemos entendido que nosotros no hacemos formación de públicos. Yo particularmente no creo en la formación de públicos. Creo en la creación de comunidad. Parece lo mismo, pero es algo muy distinto.

– Amplíenos ese concepto, ¿por qué no cree en la formación de públicos?

– Me vas a meter en un lío con los colegas (risas), pero esa es una de las premisas de mi carrera. Hay un libro que me marcó la vida hace mucho tiempo que se llama Building Communities, Not Audiences, de Doug Borwick, que trata sobre las organizaciones culturales durante la crisis en Estados Unidos. Él las estudió y explicó por qué unas se quebraron y otras florecieron y la conclusión era esa, que las que sobrevivieron se habían encargado de crear comunidad más allá de la formación de públicos, que implica que yo decido lo que tú quieres o lo que tú necesitas y esa para mí es una posición colonialista, arrogante.

– Pero con la formación de públicos suben los indicadores...

– Claro, probablemente vas a subir los indicadores del número de personas que van a tu concierto, vas a lograr que la gente se enamore de la música sinfónica y si lo haces bien hecho. Con ese modelo hoy vas a ver a la Orquesta Filarmónica de Medellín, mañana a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y pasado mañana otra y si se acaba Filarmed pues no importa porque igual puedes entrar a otro concierto. El que hace parte de una comunidad, si le quitan la Filarmónica de Medellín va a decir, ‘hey, no, no, un momento, esta es mi orquesta, esta es mi organización’, esa es la principal diferencia y es un acercamiento distinto.